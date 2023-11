A 2023-as naptári esztendő utolsó bajnoki fordulójára készülnek a Somogy vármegyei negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban. A Babócsa már biztos őszi bajnokként szerezheti meg tizedik győzelmét, a dobogó két alsóbb fokán azonban még történhet változás.

Somogy vármegyei IV. osztály, Dél – 11. forduló

Vasárnap (13.30 óra):

Babócsa–Somogyszil

Mezőcsokonya II.–Zimány

Somogyszob–Homokszentgyörgy

Gyékényes –Kaposújlak

Ötvöskónyi–Inke

Szabadnapos: Csököly

A másodosztályban viszont még jövő héten is játszanak, kétségtelen, hogy most szombaton kerül sor az őszi szezon legnagyobb rangadójára, a címvédő Mezőcsokonya, valamint a trónkövetelő Kaposmérő összecsapására. Utóbbi még szorosabbá teheti a pontvadászatot, de lesben áll a Dél-Balaton FC is, mely szintén felsőházi csatára készül a Balatonföldvár ellen. Az élmezőnyben tehát borítékolható a változás, de az is előfordulhat, hogy a Mezőcsokonya némileg ellép üldözői elől és már most hétvégén őszi bajnoki címet ünnepel. A játéknap egyik nagy nyertese lehet a Somogyvár, amennyiben legyőzi a Somogyjádot.



Somogy Vármegyei II. osztály – 14. forduló

Szombat (13.30 óra):

Kiskorpád–Nágocs; Kéthely–Balatonszabadi

Kaposmérő–Mezőcsokonya

Vasárnap (13.30 óra):

Böhönye–Fonyód

Balatonszárszó–Lengyeltóti

Dél-Balaton FC–Balatonföldvár

Buzsák –Kaposfői

Somogyvár–Somogyjád