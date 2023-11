A nyitó forduló óta nem volt ilyen gyenge a balatoniak támadójátéka, az első félidőben elért tíz negatív rekor, legalább tizenhármat mindig dobtak! Hogy így alakult, abban nagy szerepe volt, hogy tizenkét percet kellett várni a második hazai találatra, ami büntetőből esett Sisa révén (2–5). Ezzel az elő félidei támadójátékkal meg is ágyaztak a vereségnek, igaz, a másodikban hetvenöt másodperc alatt szerzett Kovács Tamás, Sztraka találatokkal azonnal visszajöttek a meccsbe (12–13), sőt, Koller gólja utáni Sisa hetessel és egy Kovács Tamás átlövéssel ki is egyenlítettek a harminchatodik percre (14–14). Itt lehetett volna a fordulópont, ugyanis két labdájuk is volt, hogy átvegyék a vezetést, ám előbb Krakovszki, majd Sisa ziccerét is megfogta Nagy Tibor! Ács viszont nem hibázott, így újra futhattak az eredmény után az akadémisták, akik ezt negyvenhárom percig sikeresen tették (17–17) amikor jött Török, aki kihasználva a hazai hibákat három átlövéssel eldöntötte a meccset (17–20), innen már nem volt visszaút. Úgy tűnik, komoly hullámvölgye kerültek az akadémisták, akik legutóbb Egerben, az újonc otthonában is mindössze huszonhárom találtra voltak képesek, amit most a Dabas KC ellen sikerült alulmúlniuk hazai pályán. Ennyi találattal nem lehetetlen, de nagyon nehéz nyerni! Sótonyi László csapata a nyári átigazolási időszakban kulcsjátékosokat veszített, emellett fontos megjegyezni, hogy akiknek támadásban fel kellene vállalni a felelősséget, azok ezt nem teszik meg, vagy a formájuk alapján nem tudják a tőlük elvárható segítséget megadni a társaknak. Az első félidőben a védekező specialista Tárnokinak kellett megráznia magát, aki meglőtte első két gólját a szezonban, rajta kívül Sztraka jutott még kettőig, illetve Sisa, aki az egyiket büntetőből dobta. A fordulás után Sisa volt a legeredményesebb, igaz mind a négyszer hetesből betalálva, rajta kívül Kovács Tamás tudott még duplázni.