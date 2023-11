A Bozsik Intézményi Gyermeklabdarúgás program szeptemberben indult el Barcson, s közel száz játékossal bővült a létszám, így már 556 tanuló és óvodás labdás foglalkozása biztosított. A csoportvezetői létszám is változott, a meglévő tizenöt oktatóhoz még hárman csatlakoztak.

– Az idei évben negyven csoport indul 556 gyermekkel, ami öt csoporttal és 110 fiatallal jelent többet az előző esztendőhöz képest – tájékoztatott Horváth Gábor sportreferens. – A jelenlegi évadban is két őszi, egy téli, illetve két tavaszi játéknapot terveztünk a gyermekek részére, amelyeket Barcson bonyolítunk le.

Az első fordulóban I., II., III., IV. korcsoportos játékosok játszottak. Az alsósok koordináció, ritmusfejlesztő gyakorlatokat, labdavezetést, játékot teljesítettek, a felsősök körmérkőzéseket játszottak.

A második játéknap az óvodásokat hét, az I.-es korcsoportos játékosokat hat állomásból álló fesztiválpálya fogadta, s forgószínpad jelleggel játszottak a gyermekek, míg a pihenőcsapatok a passzolást gyakorolták. A II. korcsoportos együttesek három pályán gólra törően gyakoroltak, míg a III. és a IV. korcsoportos gárdák kétkapus mérkőzéseket játszottak.

– A gyermekek az alapoknál kezdenek, ismerkednek a labdával és annak lábbal való kezelésével – mondta a Barcsmédiának Horváth Gábor. – Olyan gyakorlatokat végeznek, melyek a térérzéket, a kombinatív érzéket is fejlesztik. A legkisebbek nem is kimondottan fociznak, inkább labdáznak, míg az általános iskola I-II-III. és IV. korcsoportjában már egyre hangsúlyosabban jelenik meg a labdarúgás, mint játékrendszer. Épp ezért nem labdarúgást hirdetünk, hanem labdás gyakorlatokat, technikai elemekkel. A nagyobbaknál már a játékelemek is megjelennek, s ott már kispályás játékot játszanak.

A barcsi lehetőségeknek köszönhetően a gyerekek a rosszabb idő és a Bozsik zárása után sem maradnak sportolási lehetőségek nélkül. A téli szezonban terembe vonulnak a futballisták és heti egy-két edzés keretein belül szinten tarthatják tudásukat és fejleszthetik is azt.