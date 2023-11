Igazi szuperrangadóval zárja az őszi szezont a tabella második helyén álló Investment Közutasok Kaposvári TK, mely a listavezető Szegedet látja vendégül. A két egylet között mindössze egységnyi a különbség, a somogyiak csak a Szentgotthárd otthonában hullajtottak el egy pontot. Az biztos tehát, hogy nagy meccsre van kilátás az Investment-Közút-csarnokban, s adódik a kérdés, mi döntheti el a találkozó sorsát, mi jelentheti a különbséget.

– Azt várom, hogy megismételjük a Répcelak ellen nyújtott teljesítményt, mert az elég lehet – nyilatkozta Pintér György. – Ebben a bajnokságban még senki sem tudta legyőzni a szegedieket, remélem nekünk sikerülni fog.

Az együttes túl van egy sikeres NBC-kupán, ami nagy lendületet adott.

– Természetesen jót tett az önbizalmunknak a kiváló nemzetközi szereplés, nem gondoltam volna, hogy még a Bajnokok Ligájában is szerepelhetünk – tette hozzá a világbajnoki ezüstérmes tekéző. – A bajnokságban a dobogó a célunk, ha szombaton nyerünk, akkor már saját kezünkben lesz a sorsunk. Ehhez az kell, ahogy már fentebb is említettem, hogy mindenki tudja hozni a Répcelak elleni formáját, sőt egy kicsit jobbat is, mert az a csapatfa a sikert is jelentheti. Nyilván a Szegednek is nehezebb lesz a feladata, ha tőlünk mindenki extrát hoz, hiszen egy 550-es teljesítmény mellett sokkal könnyebb 650 körül gurítani. Egy biztos a napi aktuális forma nagyban befolyásolja a győztes kilétét, s remélem, mi leszünk azok.

Az idén még vár egy nagy idegenbeli csata az Investment Közutasok Kaposvári TK-ra, november 25-én, 13 órától az SKK Raindorf együttesével csap össze a csapat a Bajnokok Ligájában.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. az NB II. Nyugati csoportjában szombaton, 10 órától a Scarbantia SE Sopront fogadja.