Hiányzott a Fino Kaposvár utazó csapatából a vállsérüléssel bajlódó kubai Quevedo Hernández Hermes és a fiatal Laczó Bálint. Quevedót Hubicska Patrik helyettesítette, de a másik kubai légiós, Lescay Favier Tomas Alejandro sem kapott helyett a kezdőcsapatban; utóbbi helyén a nyáron érkezett orosz Stepan Novoselov játszott.

A mérkőzés elején gyorsan ellépett 3–0-ra a Fino, a házigazdák azonban többször is egyenlíteni tudtak; igaz, a vezetést egyetlen alkalommal sem vették át. A folytatásban aztán érvényesült a kaposváriak nagyobb rutinja, s végül négy ponttal nyerték a nyitó játszmát. A második játékrészben aztán szerepet cserélt egymással a két együttes. Most végig a Kecskemét diktálta a tempót, a somogyiak pedig próbálták velük tartani a lépést. Sokáig úgy tűnt, hogy a folytatásban újra magához ragadja az irányítást a Fino Kaposvár alakulata. 20–18-as somogyi vezetésnél a házigazdák remek sáncmunkával egymás után négy pontot szereztek, s utána is mindösszesen csak egyetlen pont jutott a vendég somogyiaknak. Ebben a felvonásban pályára került Lescay is, és – legalábbis ekkor – egyetlen nyitás erejéig a saját nevelésű Zarka Márton is lehetőséget kapott. Egy pontot mindenesetre már a zsebében tudhatott a Kecskemét: a kérdés az volt, hogy ennyi marad-e a meccs végére, vagy a negyedik, utolsó felvonásban megtriplázzák? Sajnos, gyorsan választ kaptunk erre... Hiába játszott két nappal korábban kupameccset Miskolcon a Kecskeméti RC, a bravúrgyőzelem lehetősége olyannyira lázba hozta és feltüzelte őket, hogy gyakorlatilag az utolsó szettben esélye sem volt kaposvári ellenfelének. Ekkor már Baróti Árpád é a csapatkapitány Bögöly Gábor a kispadon pihent; Kalmár Ákos, illetve Tóth Gábor váltotta őket.

A három perc híján másfél óráig tartó ütközetet megérdemelten húzta be a házigazda. A kecskeméti mérkőzés főszereplője egyértelműen Varga Péter volt, aki 27 pontot szerzett. A Fino Kaposvár játékosai közül Baróti Árpád 19, Hubicska Patrik pedig 18 pontig jutott. Nem mellesleg mi több mint kétszer annyit hibáztunk, mint a hazaiak, s egy híján 20 nyitásrontásunk volt.

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 3–1 (–21, 19, 21, 16)

Kecskemét, Messzi István Városi Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bátkai-Katona Á., Halász E.

Kecskeméti RC: Balla (–), Kecskeméti B. (16), Boldizsár P. (10), Varga P. (27), Farkas P. (6), Gacs (7). Csere: Török Zs. (liberó). Vezetőedző: Deák Márk.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (18), Iván B. (5), Baróti (19), Bögöly (7), Novoselov (5). Csere: Bozóki (liberó), Lescay (4), Kalmár Á. (3), Tóth G. (1), Zarka M. (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–3, 4–4, 4–5, 6–6, 6–9, 7–10, 11–15, 13–15, 17–20, 18–24, 21–25 (22 perc).

2. játszma: 4–4, 7–4, 10–7, 15–12, 20–14, 22–14, 22–17, 24–18, 25–19 (21 perc).

3. játszma: 1–4, 2–5, 7–10, 10–11, 13–15, 18–20, 22–20, 23–21, 25–21 (24 perc).

4. játszma. 2–1, 5–1, 6–5, 10–6, 15–10, 20–13, 24–15, 25–16 (20 perc).