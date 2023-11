Győzelemmel mutatkozott be az 2023/2024-es bajnokságban a Henger KK, amely egészen a 34. percig hátrányban volt az Azúr Drogéria KK ellen, majd a záró szakaszt 14–4-re megnyerve fordított. A forduló rangadóján a Zrínyi KK a záró negyed kezdetekor még csupán öt ponttal vezetett a Táncsics-Gyakorló ellen. Az utolsó játékrészt viszont 14–0-val kezdte a címvédő, amellyel el is döntötte a mérkőzést és végül kereken húsz ponttal diadalmaskodott. Hasonló volt a forgatókönyv a Kometa-Gyakorló és a Monok SE találkozóján is, az újonc a második félidő elejéig jól tartotta magát, 36-32-es állás után viszont a kilenc triplát jegyző Tóth Máté vezetésével 28-0-ás szakaszt repítettek. A bajnokság harmadik fordulója már november 10-én pénteken megkezdődik, amikor a Marcali az Azúr Drogériát látja vendégül.