A magyar és a holland válogatott is hibákkal tarkított felkészülési mérkőzést játszott Rotterdamban, ahol a két csapat kapusainak remeklése mellett kétgólos holland siker született.

Hollandia–Magyarország 25–23 (12–9)

Rotterdam, vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok).

Hollandia: Duijndam, Lieder, Ten Holte (kapusok), Abbingh 1, Dulfer 1, Haggerty, Housheer 5, Malestein 5 (1), Nüsser 1, Polman 4, Smits 2, Van Vliet, Van der Heijden 2, Van der Vliet 2, Van Wetering 2, Vollebregt. Edző: Johansson Per.

Magyarország: Bukovszky, Böde-Bíró (kapusok), Albek 1, Bordás, Debreczeni-Klivinyi 1, Füzi-Tóvizi 1, Győri-Lukács 3, Juhász 1, Kuczora 5 (4), Márton 3, Papp 3, Pásztor, Simon 2, Szöllősi-Schatzl 1, Töpfner 1, Vámos 1. Edző: Golovin Vlagyimir.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 5/4.

– Nagyon fontos, hogy javultunk a németek elleni meccsekhez képest, kevesebb technikai hibára törekedtünk – mondta Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Védekezésben előreléptünk, Böde-Bíró Blanka nagyon jó teljesítményt nyújtott. Mindkét csapat sok hibával játszott, nekünk persze magunkra kell koncentrálnunk. Nehezen jutottunk el Hollandiába, nem volt labdás edzésünk, ez is befolyásolta talán a meccset, de természetesen mindig az a cél, hogy a mérkőzéseken a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk.

Az első játékrész közepén átvették a vezetést a magyarok, majd fordulatos, szoros második félidővel, kiélezett végjáték után két góllal megnyerték a második Hollandia elleni felkészülési meccsüket.

Hollandia–Magyarország 32–34 (16–19)

Hollandia: Duijndam, Lieder, Ten Holte (kapusok), Abbingh 1, Dulfer 1, Haggerty 1, Housheer 7, Malestein 5 (2), Nüsser 4, Polman 3, Smits 1, van der Heijden, van Vliet , van Wetering 4, van der Vliet 5, Vollebregt. Edző: Per Johansson.

Magyarország: Bukovszky, Szemerey (kapusok), Bordás, Debreczeni-Klivinyi 3, Füzi-Tóvizi 2, Győri-Lukács 5, Juhász 5, Kuczora 4 (1), Márton 3, Papp 2, Pásztor 5, Simon 2, Szöllősi-Schatzl, Töpfner 1 (1), Vámos 2. Edző: Golovin Vlagyimir.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, illetve 2/2.

– Az volt a célunk, hogy az első mérkőzés második felének megfelelően javuljunk – hangsúlyozta a szövetségi kapitány. – A védekezést és a támadójátékot is javítani akartuk, ez a meccs nagy részében többé-kevésbé sikerült, aztán a második félidő vége felé kicsit megtorpantunk. A nehéz pillanatokban mindig volt valaki, aki átbillentett minket, Juhász Gréta például remekül játszott, és megnyertük a végjátékot. Az első hollandiai meccs előtt főleg a védekezéssel foglalkoztunk, a támadás nem annyira működött, most már ez is jobb volt. Amit megbeszéltünk a meccs előtt, szinte mindent visszakaptunk, amit kértünk.