Eaddy a zseniális bemutatkozás után ezúttal némileg eltűnt a mezőnyben, de Abell sem tudta azt a ponterős játékot hozni, melyet megszokhattunk tőle az előszezonban, illetve a bajnokságban. Paár teljesítménye viszont megsüvegelendő, a fiatal játékos ugyanis 17 pontot szerzett, amivel beállította saját eddigi karriercsúcsát, amit idén az Atomerőmű otthonában állított fel.

A szünetig egyébként meglepően jól tartotta magát Váradi Kornél együttese, a felek 48–45-el fordultak, ám ami a fordulás után jött, az felért egy kiütéssel. A harmadik negyedet ugyanis 33–11-re nyerték Alejandro Zubillaga tanítványai, így az utolsó tíz percre már nem maradt érdemi kérdés.

Tippmix férfikosárlabda NB I./A csoport, 8. forduló

Arconic Alba Fehérvár–Kometa Kaposvári KK 105–77 (19–22, 29–23, 33–11, 24–21)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok. V.: Kapitány G., Pozsonyi L., Horváth Cs.

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 18/3, Kass B. 2, Barnett 19/9, Philmore 11/3, Dickey 15. Csere: Vojvoda D. 17/9, Balogh M., Roberts 21/9, Takács M. 2, Góbi M., Kiss B. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga Edzők: Flavio Bottiroli, Kertész Dániel.

Kometa Kaposvári KK: Eaddy 7/3, Paár M. 17/12, Abell 13/6, Jackson 15, Koprivica 8. Csere: Fazekas M. 6, Krnjajski B. 3/3, Bogdán B. 2, Puska B., Halmai D. 6, Szőke Bálint, Antalics D. Vezetőedző: Várado Kornél Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Mestermérleg

Alejandro Zubillaga: Köszönöm a szurkolóknak a támogatást, szükségünk van rájuk minden mérkőzésen és ma is mellettünk álltak. Ezután szeretném megköszönni a játékosaimnak, az edzői stábnak és az erőnléti edzőnknek, Gödör Marcinak. Az elmúlt két hétben nagyon sokat utazott a csapat, ezért tartottam is attól, hogy milyen állapotban leszünk, sokat kivett belőlünk ez az időszak. A játékosaimra kifejezetten büszke vagyok, mert a mai napon megmutatták, hogy erősek mentálisan is, továbbá a játék minden elemével elégedett voltam. Már a következő meccsre koncentrálunk, ez egy lépés volt a végcél felé.

Váradi Kornél: Gratulálok a Fehérvárnak a győzelemhez. Tudtuk, hogy nagyon kemény sorozatban vannak és ismertük az erősségeiket. Az első félidőben jó százalékkal dobtunk, kontrolláltuk az Alba gyorsindításait, ami a legnagyobb erősségük. A másodikban ez szétcsúszott, ritmust kaptak, 20 pontot dobtak eladott labdákból, ami egy ilyen csapat ellen végzetes. Dogozunk tovább, nagyon fontos mérkőzések jönnek.

Így látták a játékosok

Kass Balázs: Szeretnék először is gratulálni a Kaposvárnak, nagyon jól játszottak csapatszinten az első félidőben. Próbáltunk már az első perctől agresszív, letámadó védekezést produkálni, úgy látszik ez a harmadik negyedre jött ki, talán elfáradtak kicsit. Tudtunk gyorsindításokból kosarakat szerezni, ez volt a kulcs a győzelemhez.

Paár Márk: Jól kezdtük a meccset, csak három ponttal vezetett a fehérvár, viszont a harmadik negyedben nekünk nem ment be semmi, nekik meg minden. Nem használtuk ki a faultlehetőségeinket, így lerázott minket a Fehérvár.