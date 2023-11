Lassan a végéhez közeledik az bajnokság alapszakasza, ugyanis már csak négy forduló van hátra, melyből a soron következőt vívja utoljára hazai medencében a Kaposvári Vízilabda Klub felnőtt csapata. A somogyi pólósok nem titkolt célja és vágya, hogy ebben az idényben végre összehozzák a felsőházi szereplést, azaz bekerüljenek a legjobb nyolc együttes közé. Az eddigi kilenc fordulóban elért eredmények pedig igazolják Vindisch Ferencék ezirányú törekvését, hiszen tizenhárom ponttal a hetedik helyen állnak. Hazai környezetben – az ősi rivális PVSK elleni rangadót leszámítva – az összes nyerhető meccsen megszerezték a három pontot a kaposváriak, de az majd csak a végelszámolásnál derül ki, hogy hiányzik-e majd a pécsiek elleni döntetlennel elherdált kettő. Egyelőre viszont a következő mérkőzésre koncentrálnak Juhász-Szelei Norberték, akik számára sorsfordító lehet a találkozó, ugyanis a négy ponttal mögöttük álló Szegedi Vízilabda Egyesületet fogadják a Csik Ferenc Versenyuszodában.

– Fontos mérkőzés vár ránk, amelyen győzelmet várok – hangsúlyozta Dőry Farkas, a Kaposvári VK balkezese. – Hazai medencében mindenki ellen képesek vagyunk jó meccset játszani. Úgy gondolom, az elmúlt hét elegendő volt ahhoz, hogy összerakjuk magunkat. Várjuk a Szegedet, mi készen állunk!

A Szegedi VE jó formában várja a kaposvári fellépést, ugyanis az elmúlt három fordulóban a Szentes, az UVSE és a Miskolc ellen is nyerni tudtak, ráadásul a Tisza-partiaknál mindenki egészséges, így a legerősebb összeállításban érkeznek majd a Csik Ferenc Versenyuszodába, ahol a legutóbbi játéknapon nem sikerült a bravúr a kaposváriak számára. A KVK azonban a sérülések és a betegségek miatt ifistákkal teletűzdelve, két OB I.-es újoncot avatva is helyt állt az Eurokupában és a magyar élvonalban is menetelő BVSC-Zugló elleni összecsapáson.

– Sok lehetőséget kaptak a fiatalok, s elég szoros meccset tudtunk játszani, bár hazai medencében, úgy gondolom, az a legkevesebb, hogy bármennyire is kevesen vagyunk, odatesszük magunkat – tette hozzá Dőry Farkas. – A végére elfáradtunk, azonban annak örülök, hogy volt tartásunk, nem estünk össze és önbizalommal telve játszottunk a jó erőkből álló BVSC ellen.

A Szeged elleni rangadón a Kaposvári VK egyik nem is titkos fegyvere a szurkolótábora lehet, amely mérkőzésről-mérkőzésre varázsol egyre jobb hangulatot az uszodába, s ez bizonyosan a soron következő bajnokin, kiemelten fontos találkozón sem lesz másképp. A Surányi László irányította kaposváriakra az utolsó hazai bajnokit követően előbb a Miskolc, majd a Szolnok, végül pedig a Vasas vár idegenben. Ebből a trióból a papírforma alapján az első akadály leküzdése tűnik reálisnak, azonban ebben a szezonban még adósak egy bravúrral a somogyi pólósok, így nem szabad őket leírni az utolsó két alapszakaszbeli mérkőzésen sem. Főként, ha szeretnék bebiztosítani a helyüket a felsőházba, ahol kizárólag az ország legjobb csapatai ellen csatáznak majd.