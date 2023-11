A több szempontból is rosszul sikerült MOL Magyar Kupa mérkőzés után, hazai pályán szeretett volna visszatalálni a győztes útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely a legutóbbi bajnokiján bár lefocizta a Mohácsot, de csak egy pontot szerzett. A helyzetkihasználásban mindenképpen javulniuk kellett a somogyi zöld-fehéreknek, hiszen a legutóbbi négy meccsükön csak egyszer-egyszer vették be az ellenfelek kapuját, hiába volt erre számos lehetőségük. A Fehérvár II. ellen visszatértek a stadionba az ultrák, akik élőképpel is jelezték: a rosszabb periódus ellenére is a mindent megtesznek a csapatért! A zöld-fehérek igyekeztek meghálálni a szurkolást, bátran mentek előre, sorra dolgozták ki az ígéretes lehetőségeket, azonban valami mindig hiányzott az igazán nagy ziccerhez, illetve a vezetés megszerzéséhez. A másik oldalon viszont egy hibát kihasználva helyzetbe kerültek a fehérváriak, de a félidő derekán Ambach Arnold tizenhatméteres átlövését végül magabiztosan védte Horváth Fábián, majd tíz perccel később ugyancsak a kapus jött ki jobban kettejük párharcából. A szünet előtt jegyezhettük fel a legnagyobb hazai lehetőséget, mely végén Mayer Milán tizenhárom méteres lövését védte Gergely Roland.