A balatoniaknak ez lesz a tizenkettedik tétmérkőzése a szezonban, míg a Tisza-partiaknak már huszonegyedik, ami kínál némi esélyt a házigazdáknak. Kárpáti Krisztián együttese huszonegy nap alatt már hetedszer lép pályára, harmadszor idegenben, Balatonboglárra a szerdai, zágrábi BL-meccsről érkeztek, melyen ötgólos (30–25) vereséget szenvedtek! Rangadónak lett kikiáltva ez a hatvan perc, de nem lett az, a Kékek rosszul játszottak, simán kikaptak annak ellenére, hogy remekül kezdtek, a nyolcadik percben még hárommal (2–5) vezettek! A végeredmény még hízelgő is rájuk nézve, hisz a 48. percben kilencgólos (25–16) hátrányban voltak. Meg kell jegyezni, hogy a horvátoknak ez volt a hatodik BL-meccsük saját közönségük előtt és mindössze egyszer kaptak ki. A bogláriak számára nem a legjobb hír, hogy Kalaras és Bánhidi is pályára tudott lépni, mindössze az osztrák Frimmel hiányzott betegség miatt, vagyis erős kerettel érkeztek a Balaton partjára. A csapatban ott van Szilágyi Benjámin is, aki az elmúlt szezonban még akadémista volt. Szegediként négy BL és harmincegy bajnoki gólja van, nincs könnyű dolga, hisz a Kékek talán legjobbja szerepel a posztján, a horvát Mario Sostaric, aki a bajnokságban 51, a BL-ben 53 találatnál jár!



Remélhetőleg Sótonyi László tanítványainak sikerül felnőni a feladathoz és komoly küzdelemre késztetni ellenfelüket, mellyel szemben még nem szereztek pontot az élvonalban, melyben ez a harmadik szezonjuk, s hazai pályán tavaly öttel (26–31), idén pedig tizeneggyel kaptak ki (19–30). Újra megtapasztalhatják a Bajnokok Ligája tempót, amit a Telekom Veszprém ellen jól bírtak, hisz harminckettőt dobva "csak" nyolccal maradtak alul! Ennél szorosabb eredmény most bravúr lenne, azok után, hogy legutóbb Budakalászon kikaptak (31–28), ahol edzőjük, Sótonyi László szerint csak az utolsó hét–nyolc percben teljesítettek megfelelően! Most viszont hatvan percig kellene az általa elvárt nívót hozni...



Nincs könnyű helyzetben Sótonyi László, akiknek menet közben kell építenie együttesét, melybe érkezett Gál, majd kiesett sérülés miatt Temesvári és Sisa, a legutóbb pedig a Gyöngyössel cseréltek játékost, Kovács Gergő ment, Nagy Ádám érkezett. Ennek is köszönhető talán, hogy becsúsztak részükről gyengébb találkozók! Hazai pályán eddig hat meccset játszottak három vereséggel, a Telekom Veszprém (32–40) és a MOL Tatabánya KC (25–27) elleni vereség "benne volt a pakliban", ám a Dabassal szembeni már semmiképp (22–26). Nem csak az akadémisták teljesítménye hullámzó, kis túlzással az első három – Veszprém, Szeged, Tatabánya – helyezettet és a sereghajtó Fejér-B.Á.L. Veszprémet kivéve mindenki legyőzhet mindenkit a bajnokságban, amit jól mutat, hogy a negyedik és a kieső, tizenharmadik hely között mindössze nyolc pont a különbség! A HSA NEKA öt pontra van a kieső helytől és hatra – három győzelemre – a dobogótól, vagyis minden megnyert találkozónak, minden megszerzett pontnak nagy jelentősége van.