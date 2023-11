A dodgeball először is annyiban különbözik a magyar iskolákban ismert kidobós vagy tűzharc játéktól, hogy itt nincsenek partizánok, és ész nélküli dobálózás, vannak viszont folyamatos akciók és hihetetlenül gyors, pörgős szettek, na meg öt speciális szövetlabda egyszerre a pályán. Egy csapatban hat játékos van a pályán, két labdaszedő segíti őket és a kiírás függvényében négy-hat csere játékos lehet még a keretben. A sportág egyik különlegessége, hogy nem csak női és férfi, hanem vegyes csapatok is megküzdenek egymással.

Bohács Ferenc, a Magyar Dodgeball Szövetség elnöke 2018 márciusában indította el hazánkban ezt a sportágat. Azóta a magyar csapat nemzetközi mérkőzéseket játszik és részt vesz az Európai Dodgeball Szövetség versenyein. Négy évvel ezelőtt, Siófokon először rendezték meg a Pannon Kupát, akkor Bohács Ferenc úgy fogalmazott, hogy a következő cél az Európa-bajnokságon a legjobb tízbe kerülés. A pandémia miatt azonban 2-2,5 év gyakorlatilag nemzetközi megmérettetések nélkül telt el, ezért minden későbbre tolódott.

Így csak most, Horvátországban, azon belül Eszéken rendezték meg a Dodgeball Európa-bajnokságot, melyen tizenkilenc ország legjobbjai küzdöttek négy napon keresztül. A magyar vegyes csapatnak sikerült teljesítenie a négy évvel ezelőtti célkitűzést, sőt, egyetlen labdára volt csak a negyeddöntőtől, végül a 10. helyen végzett. A női együttes csak két szettre volt a negyeddöntőtől. A vegyes- és a női gárda is csak a rosszabb szettkülönbség miatt nem jutott tovább a csoportjából (ezekből a csoportokból került ki a későbbi győztes). Utána viszont már mindhárom kategóriában dominálták a mérkőzéseket.

A siófoki Karsai Liza akcióban:

A férfi csapatnak nem sikerült továbbjutni a csoportkörből, de nem adta könnyen magát, még Angliával szemben sem. A lapokkal jócskán megtámogatott franciák csak a végjátékban kerekedtek felül. Egy szinte tökéletes mérkőzésen verték a magyarok Norvégiát, a dánok elleni drámai fordítás pedig megmutatta, hogy mekkora tartás van a gárdában. A magyar válogatott végül a hollandokkal zárta az Eb-t és a 13. helyen végzett.

Az Európa-bajnok angolok elleni női csata az egész verseny egyik legszínvonalasabb mérkőzése volt, néhány labdán múlt csak a magyar győzelem, végül a 11. helyet szerezte meg a csapat. Ebben a női válogatottban két siófoki játékos is szerepelt. Karsai Liza nemrég múlt tizenhat éves, ezért csak most játszhatott először Eb-n, de máris olyan teljesítményt nyújtott, hogy a World Dodgeball Federation, a sportág világszövetsége is külön posztot szentelt neki. Horváth Zsófia alig egy esztendeje kezdte el felsőfokú tanulmányait a fővárosban, de már ennyi idő is elég volt számára, hogy beverekedje magát a nemzeti csapatba. Mindketten a Budapest Pirates együttesénél készülnek a versenyekre.