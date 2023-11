A balatoniaknak ez a harmadik szezonjuk a legjobbak között, de az eddigi a legnehezebb, köszönhetően annak, hogy menet közben kell alakítania, formálnia együttesét Sótonyi Lászlónak, ami az előző két kiírásban nem így volt! Finoman szólva sem a bogláriak voltak a nyári átigazolási időszak nyertesei, így bele kellett nyúlni a keretbe: érkezett Gál beállóba, majd megsérült Temesvári, a legutóbb sajnos súlyosan Sisa is, miközben történt egy játékoscsere is a HE-DO B. Braun Gyöngyössel, Kovács Gergő ment, helyette pedig a tizennyolc éves Nagy Ádám érkezett. Kovács kilenc évet töltött az akadémián, a legutóbbi bajnokságot teljesen kihagyta sérülés miatt, a visszatérése nem sikerült a legjobban. A legutóbbi, Gyöngyös elleni siker (29–28) alkalmával már keretben sem volt, az azt megelőző, Dabas KC elleni vesztes találkozón is mindössze három perc jutott neki, ami nem meglepő azok után, hogy Egerben négy eladott labda és egy technikai hiba mellett huszonhat perc alatt egyetlen egyszer lőtt kapura, azt is hetesből. Kilenc bajnokiján huszonnyolc kísérletből tizenhét akciógólt szerzett Kovács, aki emellett tizenhárom hetesből tízet értékesített átlag 18:38 percet töltve a pályán. A helyére érkező Nagy még ennyire sincs játékban, négy mérkőzésen összesen tizenegy percet játszott az élvonalban! Igaz, az NB I/B-ben hatodik Mezőkövesdi KC színeiben öt találkozón is lehetőséget kapott, melyeken nyolcszor volt eredményes.

A bogláriakat a sok nehézségen a küzdeni tudásuk már sokszor átsegítette, jó lenne, ha Budakalászon is ez történne, ahol remélhetőleg hozzák a tőlük megszokott színvonalat védekezésben, melyben a legjobbak az élvonalban: Delyék kapták ugyanis a legkevesebb gólt a Bajnokok Ligája résztvevő, bajnok Telekom Veszprémet megelőzve. A kapusaik közül Deményi harminchat, Mikler harminckét százalékon áll, ketten kilenc hetest hárítottak! A balatoniak dolgát nehezíti, hogy egy rendkívül motivált Budakalászra számíthatnak, akiket vélhetően fűt a visszavágás vágya azok után, hogy a legutóbbi szezonban háromszor is megverték őket, kétszer bajnokin és egyszer a Magyar Kupában. Hazai oldalon egyértelmű cél Csoknyai István vezetőedző szerint az év végig hátralévő három bajnokiból a két – HSA NEKA, HE-DO B. Braun Gyöngyös – hazait megnyerni.

Fiatal, gyors csapat a HSA NEKA, ami, ha lehet mondani, nem igazán fekszik nekünk, mert mi egy kicsit statikusabbak vagyunk

– nyilatkozta a szakvezető.

Ennek a hétnek a fő feladata, hogy a visszarendeződésünket megszervezzük, hiszen a NEKA egy gól, egy labdaszerzés után gyorsan felér az ellenfél kapujához. Együtt vannak négy-öt éve, Sótonyi Laciék keze alatt pallérozódnak, tele junior válogatottal, nehéz és kellemetlen ellenfél mindenkinek. Mi viszont szinte győzelmi kényszerben vagyunk, nagyon szeretnénk nyerni, de nem lesz egyszerű!

A jövő héten a hasonló erősségű, hasonló képességű Gyöngyös látogat Budakalászra, akik ellen szintén van reális esély, de fel kell kötnünk azt a bizonyos nadrágot és nagyon kell koncentrálnunk, ha négy ponttal szeretnénk zárni ezt a két hazai mérkőzést.