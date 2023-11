A korosztályos leány kézilabda-válogatottak után a fiúkon a sor, hogy összetartáson vegyenek részt: az új évad első válogatott hete kezdődött.

A 2008-2009-es születésű kézilabdázók most kezdik a válogatott szereplésüket serdülőkként, a fiatalokra ennek megfelelően kiválasztók várnak a következő napokban; több turnusban érkeznek a játékosok Siófokra, ahol október 29. és november 4. között dolgoznak majd együtt a szakemberekkel. A korosztály szövetségi edzője Szabó Levente. A meghívottak között öt NEKA-játékos is szerepel; Ambrus Bence, Kádár Alex, Kovács Balázs, Lőrincz Ádám és Rácz-Kovács Keve.

Az ifjúsági válogatottat az előző évadban még serdülőként szereplő, a nyáron EYOF-bronzérmet szerző játékosok alkotják, akik immár Gulyás István irányításával készülnek a következő megmérettetésükre: a játékosok Balatonbogláron és Gyálon is megállnak az első napokban, hogy aztán Párizs felé vegyék az irányt, ahol a Tiby-kupán vesznek részt, s Horvátország, Franciaország, valamint Tunézia korosztályos legjobbjaival veszik fel a versenyt. Az együttesre 2024-ben U18-as Európa-bajnokság vár. A boglári akadémiát Bredák Dominik és Zakor Zalán képviseli.

A juniorok sem pihennek a következő napokban: a nyári ifjúsági vb-n a tizenegyedik helyen végző csapat is új szövetségi edzővel, Sótonyi Lászlóval dolgozhat a folytatásban. A legidősebb férfi utánpótlás-válogatott a balatonboglári felmérések után Nagykanizsán edz majd, a programba pedig két felkészülési mérkőzés is bekerült Horvátország ellen. Az együttes jövő nyáron az U20-as Eb-n bizonyíthat majd. A keretbe meghívást kapott négy NEKA-játékos is; Kathi Sándor, Kovács Tamás, Molnár Robin és Tóth Levente.

Chema Rodriguez szövetségi kapitány 20 tagú keretet jelölt ki a lengyelek elleni november 4-i szegedi és november 5-i békéscsabai mérkőzésekre. A HSA NEKA NB I-es csapatának jobbszélsője, Krakovszki Zsolt is meghívást kapott, ahogy ismét szerepel a legjobbak között a korábbi akadémiai növendék, Krakovszki Bence, és a két évet bogláron játszó Palasics Kristóf is.