Az egyesület legnagyobb eredménye az országos bajnokságon elért tizennegyedik hely, ami egy olyan várostól, ahol nincs női élvonalbeli kosárlabdacsapat, óriási eredménynek számít.

– Kaposváron mi vagyunk az egyetlen női klub és az egyetlen női felnőttcsapat, célunk, hogy továbbra is fent maradjon a női kosárlabda a városban – emelte ki Pöttendi Gábor. – A felnőttekkel a szezonban pedig azon leszünk, hogy újra csapattá kovácsolódjunk. Ezenkívül a legfontosabb célunk, hogy a fiatalok fejlődni tudjanak, és hogy sportolási lehetőséget biztosítsunk folyamatosan azoknak a játékosoknak, akik szeretnének sportolni.

Hajduk Liza már tizenkét éve kosárlabdázik a Gyakorló DSE egyesületénél megszakítások nélkül. Csupán az utóbbi két évben volt kénytelen szünetet tartani.

– Az akkori csapat magja és a fiatalabb korosztály már eleve Kaposváron tartózkodott, illetve a gárda egyik alapembere most tért vissza a pécsi egyetemről, ezért úgy gondoltuk, hogy meg vagyunk tíz-tizenketten, így álljunk újra össze, aztán folytassuk ott ahol abbahagytuk – fogalmazott Hajduk Liza, az együttes egyik játékosa. – Heti három edzésünk van, így az elején próbálunk még összeszokni, mert csak most novemberben kezdődik a bajnokság. Már lett volna esélyünk pont két éve megnyerni az NB II-t, így most azzal vágunk neki a szezonnak, hogy meg is nyerjük. Mivel öt-hat együttes van a bajnokságban és a többi csapatban már nincsenek azok a húzóemberek, akik eddig, ezért úgy számoljuk, hogy ténylegesen is megnyerjük a Horváth Judit Emlékbajnokságot.

A Gyakorló DSE továbbra is várja a 2012-es születésű vagy annál fiatalabb, kosarazni vágyó kislányokat, még akár a teljesen kezdőket is.