Szurkolástól és jókedvtől volt hangos szerda délután a kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium épülete, hiszen öt sportágban, hat oktatási intézmény kollégiumának csapata mérte össze tudását.

– Nyáron fogalmazódott meg az Eötvös Kupa ötlete: szerettem volna egy olyan sportvetélkedőt indítani, amely során megmozdul az egész vármegye – mondta Kiss Ernő, az Eötvös Kupa ötletgazdája, a kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium kollégiumigazgatója. – A kollégiumok diáksága nem tanórai, hanem teljesen más keretek között találkozhat egymással. Tudjuk, hogy mindenki nyerni szeretne, de itt inkább a fair play a lényeg, illetve az, hogy szövődjenek sportbarátságok, a vármegye különböző területéről érkezők ismerjék meg egy kicsit jobban egymást. Tabról, Barcsról, Kadarkútról és Kaposvárról hívtunk intézményeket, ahol középiskolai kollégiumok működnek, öröm, hogy hat intézmény is elfogadta a meghívásunkat. A célunk az volt, hogy egy olyan rendezvényt hozzunk létre, amit minden évben megismételünk, innét jött a vándorserleg ötlete is, amit a győztes intézmény egy évig őrizhet majd. Olyan sportágakat szerettünk volna, melyek egy kicsit különlegesek, de a hagyományoktól sem akartunk elszakadni. Az unisex foci különlegessége, hogy két lánynak folyamatosan a pályán kellett lennie. A női kézilabda egyre népszerűbb a régióban, a szkander kuriózum, a kötélhúzás pedig mindig nagy népszerűségnek örvend. Az asztaliteniszre nemenként egyéniben, illetve vegyes párosokban is sokan neveztek. Az volt az ötletünk, hogy mindenki találja meg azt a sportot, amit szeret, amiben jó. A kollégáim teljes mellszélességgel a rendezvény mellé álltak és a kaposvári cégek is megmozdultak, ezúton is köszönöm mindenkinek a támogatást, hogy létrejöhetett az Eötvös Kupa. Nem volt könnyű megmozgatni az intézményeket, hiszen sok a feladat, leterheltek a dolgozók. A kollégiumokba a délelőtti foglalkozásokat követően a diákok egy kissé fáradtan érnek be, de ettől függetlenül sokaknak tetszett az ötlet, ami az újdonság varázsával is hatott. Az biztos, hogy hangulatos rendezvényen vagyunk túl, melyen a lelátó is megtelt.