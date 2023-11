A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 16. körében az előző szezon bajnoka, a Nagyatád úgy gyűjtötte be a három bajnoki pontot a Toponár ellenében, hogy pályára sem lépett. Az éllovas, végig csere nélkül játszó Balatonlelle Öreglakon, míg a Marcali hazai pályán verte a Somogysárdot egyaránt 2–0 arányban, a szintén házigazda Nagybajom pedig a Balatoni Vasast győzte le egy gól különbséggel. A forduló vaskos meglepetéséről (most is) a jutai együttes gondoskodott, amely egy héttel korábbi marcali sikere után most szombaton Kadarkúton tudott nyerni. A kadarkúti ütközet főszereplője Vadas Zalán volt, aki 25 perc alatt háromszor is bevette a hazaiak kapuját. A Csurgó és a Barcs egymás elleni találkozóján nem láthattak gólt a nézők.

A tavaszról előrehozott 16. forduló szombati eredményei

Marcali–Somogysárd 2–0 (1–0)

Marcali. Vezette: Czár K.

Marcali: Képíró K. – Garai F., Szántó Zs., Balogh L. (Laki-Molnár O. 77.), Klotz Á. (Varga D. 57.), Mészáros D., Szabó D., Bradics T. (Kollega K. 64.), Czobor D. (Péterfi Á. 80.), Kiss D., Kollár M. Edző: Virág Krisztián.

Somogysárd: Horváth N. – Páger B., Fehérvári T., E. Ato, Kulcsár K., Terestyényi A., Herzsenyák Á. (Horváth R. 37.), Marits B., Pap D., Nagy Z., Palkovics T. Edző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Bradics T. (30.), Szántó Zs. (47.).

Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Somogysárd 5–1 (3–1).

Nagybajom–Balatoni Vasas 2–1 (1–1)

Nagybajom. Vezette: Godina J.

Nagybajom: Horváth B. – Fodor T. (Abdalla R. 45.), Varga A., Ács-Gergely G., Márton A., György Zs., Babai G., Horváth P., Kiss J., Csalló I., Simon R. Játékosedző: Horváth Péter.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Gosztonyi B. (Lukács B. 69.), Y. Yondo, Hutvágner Sz., Kálazi T., Magyar M., E. Success, Alt Á., Unger P., Vida B. (Horváth F. 66.), E. Oyedeji. Edző: Vida András.

Gólszerzők: Babai G. (21.), Varga A. (57.), illetve Kálazi T. (66.).

Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Balatoni Vasas 6–3 (2–2).

Csurgó–Barcs 0–0

Csurgó. Vezette: Babos Cs.

Csurgó: Beke Bence – Papp B., Papp M., Beke Bálint (Hantos A. 78.), Simon K., Fenyvesi Sz. (Györgyfalvi K. 78.), Boros T., Kovács K. (Horváth M. 58.), Markos P., Patak B., Orsós Gy. (Holoda M. 57.). Edző: Beke Lajos.

Barcs: Banicz Barnabás – Orsós I., Horváth M., Orsós Sz., Mangult N., Niklai P. (Wuts A. 74.), Schenker T., Tompa I., Horváth L., Kocsis P. (Jakab J. 86.), Banicz Benjamin. Edző: Minor Levente.

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Barcs 1–3 (1–2).

Öreglak–Balatonlelle 0–2 (0–2)

Öreglak. Vezette: István J.

Öreglak: Bene D. – Niklai B., Szanyi S., Orsós G., Tóth D., ifjabb Virágh Krisztián László, Hilcz J., Niklai D,, Kovács T., Pápai Cs. (idősebb Virágh Krisztián 70.), Varga K. Edző: Kovács Károly.

Balatonlelle: ifjabb Posza Zs. – Soóky R., Kelemen K., Kovács P., Fazekas Á., Dömötör D., Barczi L., Kovács K., Országh B., Németh J., Hegedűs Gy. Játékosedző: Kenéz Szabolcs.

Gólszerzők: Kelemen K. (5.), Országh B. (39.).

Az Öreglak ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Kadarkút–Juta 1–3 (0–1)

Kadarkút. Vezette: Tóth B.

Kadarkút: Strublics J. – Iván D., Simon R. (Gyaja B. 72.), Albrecht B., Jakabfi M., Cziráki M. (Ferenczi M. a szünetben), Pandur Á., Balogh Á., Horváth M. (Kurdi B. a szünetben), Kovács G., Németh D. Játékosedző: Pandur Ádám.

Juta: Vajda P. – Jovánczai I. (Sólyom G. 14.), Varga D., Mozsgai G., Lender M. (Barna S. 87.), Márton Cs., Tamás L., Vadas Z., Zentai A., Jovánczai Á., Kántor P. (Babics B. 84.). Játékosedző: Jovánczai István.

Gólszerzők: Kurdi B. (57.), illetve Vadas Z. 3 (36., 54. és 61.).

A Kadarkút ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Nagyatád–Toponár 3–0 – játék nélkül

A Kaposfüred–Tab és a Balatonkeresztúr–Segesd mérkőzést vasárnap 13 órakor játsszák.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élmezőnye: 1. Bradics Tamás (Marcali) 18 gól, 2. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 15 gól, 3. Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) 14 gól, 4. Németh János Attila (Balatonlelle) 13 gól, 5–6. (holtversenyben) Kelemen Kevin (Balatonlelle) és Boros Tamás (Csurgó) 12 gól, 7–9. (holtversenyben) Vukan Nikolics (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár) és Kálazi Tamás Bence (Balatoni Vasas) 11 gól, 10–14. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Simon Róbert (Kadarkút), Pető Tamás (Toponár), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Tompa István (Barcs) 10 gól.