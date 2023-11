A magyar minifutball-válogatott az Azerbajdzsán elleni bronzmérkőzésen

elért sikerrel folytatta szereplését az egyesült arab emírségekbeli Ras

al Khaimah-ban megrendezésre kerülő világbajnokságon. Az erről szóló

közleményünket az alábbiakban olvashatjátok.





Történelmi siker: vb-bronzérmes lett a magyar minifutball-válogatott!

Nagy Lajos csapata fantasztikusan játszott Azerbajdzsán ellen is.



A magyar minifutball-válogatott fantasztikus játékkal 3-1-re győzött

Azerbajdzsán ellen az egyesült arab emírségekbeli Ras al Khaimah-ban

zajló világbajnokság bronzmérkőzésén. Nagy Lajos csapata történelmi

tettet hajtott végre, ugyanis ez a magyar minifoci első vb-érme.



A magyar minifutball-válogatott múlt héten pénteken 1-0-ra győzte le

Portugáliát, vasárnap 2-1-es sikert aratott Líbiával szemben, kedden

pedig Szerbiát múlta felül egy góllal a csoportkörben. Nagy Lajos

csapata ezt követően a szerdai nyolcaddöntőben 3-0-ra verte Egyiptomot,

a csütörtöki negyeddöntőben Szlovákiát is megverte 1-0-ra, majd Románia

ellen 3-0-ra kapott ki az elődöntőben, így jöhetett a szombati,

Azerbajdzsán elleni bronzmérkőzés.



Szép számú közönség gyűlt össze a Main Arénában a bronzmérkőzésre, és a

korábbi meccsekhez hasonlóan ezúttal is egy maroknyi, de annál hangosabb

magyar csoport szorított a helyszínen a játékosokért.



Azerbajdzsán nagyon keményen kezdte a találkozót, előbb Ladányi, majd

Győri maradt lent a földön egy durva belépő után. A 3. percben meg is

bosszultuk, Ladányi tekert a bal felsőbe egy szabadrúgást gyönyörűen

(1-0). A kapott gól után még idegesebbek lettek az azeriek, egyfolytában

lábat találtak a labda helyett.



A 7. percben Kiss jobb oldali beadását követően Lovász centikkel maradt

le a labdáról középen. A folytatásban próbáltak feljebb lépni az

azeriek, de a magyar védelem megint elképesztő munkát végzett, a

kontrákban pedig mindig ott volt a veszély. A 12. percben sikerült is

kihasználni egy ilyet, hirtelen Kövesdi előtt adódott jó lehetőség, az

azeri kapus rosszul helyezkedett, a magyar játékos pedig okosan a kapuba

gurított (2-0).



Nem sokkal később ajti mutatot be hatalmas bravúrt az azeriek ziccere

után. Közben a tenger felől megérkezett a hűs szellő is a 30 fokos

melegben, így a szurkolók duplán örülhettek. A 18. percben Dunai is gólt

szerezhetett volna, de a játékvezető közbefújt, azonban így is

elképesztő volt a magyar válogatott teljesítménye. A 20. percben ismét

Ladányi lőtt kapura szabadrúgásból, viszont most védeni tudta a lapos

próbálkozást. Pillanatokkal később Kozó hagyott ki egy ziccert közvetlen

közelről. A félidő végén még nyomott Aterbajdzsán, de újabb találat nem

esett, így kétgólos magyar előnnyel mentek a csapatok a szünetre.



A magyar kontratámadásokban is végig ott volt a veszély, így a kazah

védelem sem nyugodhatott meg. Nagy Lajos folyamatos cserékkel próbált

frissíteni a csapaton, ez kellett is a nagy melegben. A 34. percben

Ladányi szabadrúgása után Dunai nem tudott a kapu torkából betalálni,

pedig jó lett volna még egy megnyugtató gól.



A 36. percben Tajti mutatott be közeli lövés után lábbal egy újabb

elképesztő bravúrt, így szűk negyedórával a meccs vége előtt továbbra is

kétgólos volt a magyar előny. Az azeriek mentek előre becsülettel a

szépítésért, de minden magyar játékos csúszva-mászva őrizte az előnyt.



Az utolsó tíz perc is elképesztő izgalmakat, na meg feszültséget hozott.

A 42. percben a játékvezető nem fújt el egy nyilvánvaló

szabálytalanságot a középpályán, ebből indulhattak az azeriek kettő az

egyben, de Tajti megint védte a ziccert.



A 44. percben szépített Azerbajdzsán, Alizada volt eredményes (2-1).

Azonban erre is volt válasz, Kozó szép lövéssel ugyanis 3-1-re

alakította az állást a 47. percben. Újabb gól már nem esett a hátralévő

percekben, a magyar válogatot 3-1-re nyerte a bronzmérkőzést.



Nagy Lajos csapata így megszerezte a bronzérmet a világbajnokságon,

amely az első dobogós vb-helyezés a magyar minifutball történelmében.



Ras al Khaima, világbajnokság, november 4., bronzmérkőzés

Magyarország-Azerbajdzsán 3-1 (2-0)

Gólszerzők: Ladányi (3.), Kövesdi (12.), Kozó (47.) ill. Alizada (44.)



A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Magyarország-Portugália 1-0 (0-0)

Gólszerző: Barabás (46.)

Magyarország-Líbia 2-1 (1-0)

Gólszerzők: Lovász (23.), Kiss (50.), ill. Bilal Mohammed (40.)

Magyarország-Szerbia 1-0 (0-0)

Gólszerzők: Barabás (50.)



A nyolcaddöntőben:

Magyarország-Egyiptom 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Dunai (9., 15.), Gamal (49., öngól)

Piros lap: Bakri (31.)

A negyeddöntőben:

Magyarország-Szlovákia 1-0 (0-0)

Gólszerzők: Kiss (44.)

Piros lap: Feriancik (9.)​

Az elődöntőben:

Magyarország-Románia 0-3 (0-1)

Gólszerzők: Ungur (5.), Popa (27., 37)



A magyar minifutball-válogatott 13 fős vb-kerete:

Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint

Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre,

Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor,

Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence