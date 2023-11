A bogláriaké a legjobb védekezés az élvonalban, Deményi és Mikler 134 védésnél járnak, közte kilenc hetesével, 34,5 százalékos teljesítményt nyújtva! Dely és Sztraka mögött a hat hetest megfogó Deményié a harmadik legtöbb játékperc, akinek a harminchat százalékos védési mutatója a legjobb a kapusok között, több hárítása csak Tóth Mihálynak (CYEB–Budakalász) és Andónak (Balatonfüredi KSE) van! Hogy mégis negatív spirálban vannak, három vereséggel a hátuk mögött fogadják a gyöngyösieket az a gyenge támadójátékuknak köszönhető! A legutóbbi két bajnokit úgy bukták el Egerben, illetve otthon a Dabas KC ellen, hogy 23, illetve 22 gólra voltak képesek! Kilenc fordulót követően 236 találatnál járnak, ennél kevesebbet csak Carbonex–Komló és a PLER–Budapest hozott össze, Sótonyi edző játékosai közül az irányító Sztraka mellett a szélső Krakovszki az egyetlen, aki húsz akciógólnál többet jegyez! Nem a bogláriak voltak a nyári átigazolási időszak nyertesei, ráadásul Temesvári is kiesett sérülés miatt, ám remélhetőleg már a mostani, gyöngyösiek elleni bajnokira sikerül valamit alakítani, fejleszteni ezen az előre játékon.

Míg az akadémisták három vereséggel, addig a gyöngyösiek három – Fejér-B.Á.L. Veszprém (34–30), Dabas (29–31), Balatonfüredi KSE (29–27) – sikerrel a hátuk mögött, bizakodóan várják ezt a boglári hatvan percet.

– Jó hangulatban kezdtük a heti munkát egy ilyen nagy győzelem után, de tudjuk, hogy még négy nagyon nehéz meccs vár ránk idén – mondta Bíró Balázs vezetőedző. – Bár a szombati ellenfelünk az elmúlt hat meccséből ötöt elbukott, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy könnyű mérkőzés előtt állunk. Tavaly is mind a két mérkőzés nüanszokon múlt, idén is hasonlóan kiélezett csatára számítunk. Bízunk benne, hogy tudjuk tartani a Balatonfüred ellen mutatott formát, és akkor van esélyünk elhozni a két pontot.

Nem csak az hatodik hely és a jobb forma szól a gyöngyösiek mellett, hanem a statisztika is, hisz ez a harmadik szezonja az akadémistáknak a legjobbak között, ám legyőzni még sosem sikerült riválisukat! Bogláron két vereség a mérleg: tavaly februárban hattal (29–35), legutóbb épp egy éve, novemberben eggyel (27–28) kaptak ki! A legutóbb hetedik "Farkasok" a nyáron jelentős erősítésen estek át, visszatért Ubornyák, aki a szintén új érkező Bodorral osztozik a balátlövő poszton, az új keret tagja lett Edwards, Podoba és a lengyel védekező specialista Pietruszko, míg a juniorválogatott Nagy Ádám az előző szezon végén csatlakozott hozzájuk. Az együttes csapatkapitánya Hegedüs Márk, Bíró Balázs vezetőedző pedig második idényét kezdi a gyöngyösi kispadon. Az előbbi az egyik legjobb gólszerzője a mátraaljaiaknak Varsandánnal, Schäferrel, illetve Burával, akik mindannyian több mint harminc találatnál járnak már ebben a kiírásban. Boglári oldalon csak Sztraka van ilyen magasságokban...