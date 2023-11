A csapat bravúros sikereket is aratott, miután idegenben verte meg a Zalaegerszegi TK-t. A bajnokság legnagyobb esélyesét, a Szegedi TE-t, s a szintén élegyüttesnek számító Répcelakot pedig az Investment-Közút-csarnokban múlták felül. Bár még vissza van egy nagy feladat, nevezetesen a Bajnokok Ligája-párharc, már most kijelenthető, történetének legeredményesebb félszezonját zárta az Investment Közutasok Kaposvári TK. Hiszen amellett, hogy őszi bajnokként várják a somogyiak a folytatást a Szuperligában, a nemzetközi porondon is letették a névjegyüket, hiszen a Slavonski Brodban rendezett NBC-kupán a harmadik helyen végeztek, s ezzel jogot szereztek a BL-indulásra, mely eddig egyetlen somogyi gárdának sem sikerült. Az már a 2023/2024-es kiírás előtt is látszott, valami nagy dolog van készülőben, hiszen a háromszoros világbajnok Farkas Sándor, az U18-as vb-győztes Sziklási Tibor, s a kétszeres világbajnoki bronzérmes Németh Máté is Kaposvárra tette át székhelyét. S ahogy haladtunk előre a bajnokságban, úgy jöttek a jobbnál jobb eredmények. Az első nagy csattanót a Zalaegerszeg idegenbeli legyőzése jelentette, majd hazai rangadókon verték meg a Répcelakot és a Szegedet az investmentesek. Az egyetlen döntetlen Szentgotthárdon csúszott be, ám ott is nagyon közel volt a diadal. A statisztikákat böngészve kiderül, a hazai átlaguk 3683 fa, míg a vendég 3584, az összesített pedig 3617. A legtöbb fát, 3756-ot a Répcelak ellen dobták a kaposváriak. A legjobb átlaga Farkas Sándornak van (615), őt követi szorosan Nagy Gergő (613) és Botházy Péter (607), de Kovács Gábor is hatszáz felett átlagolt.

Az ifjúsági együttes is alaposan kitett magáért: százszázalékos teljesítménnyel vezeti a pontvadászatot és Sziklási Tibor Levente 584, míg Juhász Bence 583 fát átlagot. Tibor legjobb eredménye 607, míg Bencéé 608 volt.