Thaj Eaddy, a csapat új irányítója rögvest egy triplával kezdett, a túloldalon pedig Danijo Ostojic remekelt a palánk alatt, pontok és lepattanók függvényében egyaránt. Váradi Kornél együttese 8/5-ös triplamutatóval zárta az első játékrészt, melyet így hat ponttal meg is nyert. Remy Abell és Ronald Jackson sem maradt adós a pontokkal, míg vendég oldalon Alekszandr Mishula és Tony Hicks tartotta látótávolságon belül a ZTE-t, mely az első perctől fogva a félidő végéig futott az eredmény után.

A szünet után Thaj Eaddy zsinórban három triplát értékesített, így a Kaposvári KK a vezérletével 63–41-re ellépett ellenfelétől. A harmadik játékrész második felében viszont roppant töredezetté és ritmustalanná vált a mérkőzés, de hátrányából érdemben így sem tudott faragni a ZTE, mely huszonegy pontos hátránnyal érkezett meg az utolsó tíz percbe. Noha, a bajnoki pontok ezúttal nem forgott veszélyben, az utolsó játékrész azért hagyhatott némi hiányérzetet, hiszen védekezését szinte teljesen "feladta" a KKK, mely a lefújás után szezonbeli harmadik győzelmét ünnepelhette.

A találkozó abszolút kulcsfigurája a héten szerződtetett Thaj Eaddy volt, aki 6 triplát helyezett el a gyűrűben és 25 ponttal, valamint nagyszerű játékkal debütált kaposvári színekben.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I./A - 7. forduló

Kometa Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 89–78 (27–21, 22–16, 22–13, 18–28)

Kaposvár Aréna: 1500 néző, V.: Praksch P., Balog Gy., Németh P.

Kometa Kaposvári KK: R. Jackson (11/6), Paár M. (4), R. Abell (25/3), T. Eaddy (25/18), M. Koprivica (4). Csere: Halmai D. (-), Puska B. (5/3), Krnjajski B. (10/3), Bogdán B. (3/3), Fazekas M. (2), Szőke B. (-), Antalics D. (-). Vezetőedző: Váradi Kornél.

Zalakerámia ZTE KK: T. Hicks (24 /6), D. Ostojoc (22), O. Mishula (11/9), T. Lekunas (3), Csataljay P. (2), Simon B. (-), Keller I. (2), Németh A. (-), Q. Green (2), Tóth A. (10), Makkos D. (-), Csuti K (2). Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 11–4. 5. p.: 14–14. 8. p.: 23–17. 10. p.: 27–21. 13. p.: 35–26. 16. p.: 40–31. 18. p.: 44–33. 20. p.: 49–37. 24. p.: 61–40. 27. p.: 63–46. 30. p.: 71–50. 33. p.: 75–57. 36. p.: 80–63. 39. p.: 87–73.

Mestermérleg

Váradi Kornél: Egy nagyon erős játékkerettel rendelkező, a mérkőzés előtt kiváló formát mutató ZTE-t sikerült ma legyőznünk. Kiváló volt a hangulat, végig mellettünk álltak a szurkolók, ami plusz energiákat szabadított fel a csapatban. A fiatalok és a padról érkező rutinosabb játékosok remekül léptek be a mérkőzésbe, ami hosszabb távon is alapvető célkitűzés. Egy formálódó csapat vagyunk és nagyon örülök annak, hogy hazai környezetben ilyen biztatást kapunk. Eltelt pár hónap és látom a hibákat, amiket ki kell javítanunk, de ebben a pillanatban most csak büszkeség van bennem, hiszen hatalmasat harcoltunk és ennek meg is lett az eredménye.

Lubomir Ruzicka: Első körben szeretnék gratulálni Váradi Kornélnak és a Kaposvárnak. Ez a mérkőzés a szempontunkból nem sikerült jól, szellős volt a védekezésünk és nem járt a labda, kimondottan önző kosárlabdát "játszottunk". Az egymás iránti bizalom hiányát éreztem a játékosokon, aminek ez lett az eredménye. Ha nem tudunk változtatni, akkor ez a jövőre nézve akár komoly problémát is jelenthet. Elnézést kell kérjek a szurkolóinktól, akik ma is nagyszerűek voltak és próbáltak segíteni a csapatnak.