Villámrajtot vettek a kaposváriak, 3–0-s sorozattal kezdtek, bár hamar egyenlíteni tudott az Újpest, sőt, még a vezetést is átvette. Ezután pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Izgalmas, kiélezett csatát láthattak a kilátogató nézők, nem nagyon volt különbség a két gárda között. A kaposváriak 10–11 után öt egységet szereztek, ismét akkor tudtak jobban elhúzni az ellenféltől, amikor Tóth-Bodovics Hanna állt a nyitóhelyre. Bár egy pontra sikerült megközelíteni ellenfelét az UTE csapatának, ám egyenlítésre nem hagytak lehetőséget a somogyiak. Az első szettlabdát még hárították a vendégek, de aztán 25–20-ra nyerte végül a nyitójátszmát a KNRC.

A második etapban elég bizonytalanul kezdtek a hazaiak, az UTE sokáig tartani tudta a szett elején kialakított kétpontos előnyét. A kaposváriak többször is felzárkóztak egy pontra, de az egyenlítés már nem jött össze. 7–11-nél négy volt a különbség, így Vincent Lacombe, a mérkőzés során először kérte ki idejét. Sokkal magabiztosabban és felszabadultabban játszott az Újpest, 14–20-nál már hat is volt közte. Az UTE első szettlabdáját még hárította Marta Hurst, de a másodikat már értékesítette Sziládi Viktória, így egyenlítettek a vendégek.

Szorosan indult a harmadik felvonás, sokkal magabiztosabban tértek vissza a pályára a kaposváriak, 12–10-nél időt is kért Horváth András. Két-három pontnál nagyobb előnyt nem tudtak kialakítani a hazaiak, de aztán hamar 21–20 állt az eredményjelzőn. Ezután három hatalmas sáncot osztott ki egymás után a Kaposvár, így szettlabdához is jutott. Az elsőt még hárították a vendégek, de Hurst érvényesítette a másodikat, így a KNRC 25–21-re nyerte az etapot.

A negyedik játszmára alaposan feljavult a hazaiak blokkmunkája. Hosszú labdamenetekkel volt tele nem csak ez a felvonás, hanem az egész találkozó is. Az újpestiek csak futottak az eredmény után, 11–6-nál időt is kértek, de mindhiába, hatalmas lendülettel játszottak a kaposváriak, és egyre nagyobb előnyre tettek szert. A hajrában már tíz is volt közte, sok pontot ajándékoztak a vendégek ellenfelüknek. Lavinia Maironao juttatta szettlabdához a somogyiakat, de úgy ahogy az előző játszmákban, az elsőt hárította az Újpest. De aztán lezárta a felvonást, s az összecsapást is a KNRC, így megszerezte zsinórban negyedik győzelmét.

Kaposvári NRC–UTE 3–1 (20, –17, 21, 13)

Kaposvár Aréna, 275 néző. V.: Tillmann, Mezőffy.

KNRC: Szedmák 16 , Tóth-Bodovics 5, Dias 16, Hurst 12, Vilvert 14, Martin. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Godó, Maiorano 1. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

UTE: Whitney 2, Ambrosio 14, Moreno Borrero 5, Saldanha 13, Kilyénfalvi 5, Kindelan 13. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Sziládi 13, Boskó, Zólyomi, Sanchez. Vezetőedző: Horváth András.