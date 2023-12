A csapat javarészt a Magyarországon szereplő kézilabdázókkal kezdi meg a közös munkát december 12-én Telkiben, majd karácsony után csatlakozhat a kerethez a külföldön szereplők többsége.

A válogatott január 5-én 18:15-től Tatabányán Csehország ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd január 12-én, Münchenben Montenegró ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését. Az Eb-re húsz játékos nevezhető, akik közül mérkőzésenként tizenhat kézilabdázó szerepelhet. A húsz tagú és a harmincöt tagú keret között két-két játékos cseréje lehetséges az Európa-bajnokság csoportkörében, a középdöntőben és a döntő hétvégén.

Az Európa-bajnokságot követően az együttes március 14. és 17. között a világbajnoki nyolcadik helyének köszönhetően olimpiai selejtezőt játszhat. A kvalifikációs tornák helyszíne és csoportbeosztása az Eb-t követően válik ismertté a Nemzetközi Kézilabda Szövetség döntése alapján, de a Magyar Kézilabda Szövetség is beadja pályázatát a selejtező megrendezésére.

– Természetesen most sem volt egyszerű a keret kijelölése, több poszton is számos jó teljesítményt láttam és látok a bajnoki, illetve európai kupamérkőzéseken, vagy éppen a lengyelek elleni meccseken, de persze a végleges keret kialakításában a Telki edzőtáborban nyújtott teljesítmény is támaszt ad majd – mondta Chema Rodriguez. – Mikler Roland sajnos nem tud szerepelni az Európa-bajnokságon, jelezte, hogy az egészségi állapota az Eb-szereplést nem teszi lehetővé, hiszen a torna olyan sorozatterhelést jelent, ami nagy kockázattal járna számára a szezon további részére, könnyen lehet, hogy ki kellene hagynia az olimpiai selejtezőt, ha januárban Németországban ott van a meccseken. Így mérlegelnünk, súlyoznunk kellett. Az Európa-bajnokság azonban jó lehetőség a többi kapus számára, nagyon számítok rájuk, mint ahogyan a többi kerettagra is, és várom, hogy megkezdjük a felkészülést.

A HSA NEKA csapatát Krakovszki Zsolt és Molnár Robin képviseli.

Az Európa-bajnoki felkészülést megkezdő keret tagjai: kapusok: Andó Arián (Balatonfüredi KSE), Bartucz László (Tatabánya), Nagy Martin (Pick Szeged), Palasics Kristóf (Logrono La Rioja, spanyol), jobbszélsők: Rodriguez Alvarez Pedro (Tatabánya), Krakovszki Zsolt (HSA NEKA), Imre Bence (FTC), jobbátlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), Ónodi-Jánoskuti Máté (FTC), Máthé Dominik (PSG Handball, francia), Ilic Zoran (Hamburg, német), irányítók: Lékai Máté (FTC), Juhász Ádám (Tatabánya), Hanusz Egon (TvB Stuttgart, német), Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), beállók: Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (CS Dinamo Bucuresti, román), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC), Sipos Adrián (MT Melsungen, német), balátlövők: Bodó Richárd (Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (Pick Szeged), balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya), Molnár Robin (HSA NEKA).