Nehezen indult, de magabiztos boglári siker lett a vége Tatán, a hazaiak trénere, Márton Ádám a visszafutások fontosságára hívta fel a figyelmet, mint mondta, az első tizenöt–húsz percben voltak megállító faultjaik, időben felléptek a lövőkre, aminek köszönhették, hogy a tizenhetedik percben döntetlen álltak Molnár Marcell három akciógóljával (11–11). A tizenkilencediktől aztán begyújtották a rakétákat az akadémisták, akik gyakorlatilag a szünetre lerendezték a továbbjutást a tizennyolc éves Tóth Levente vezérletével, aki egyre jobb formát mutat. Meg kell jegyezni, hogy a házigazdák négy kapufával, tizennégy eladott labdával és négy technikai hibával hozták le ezt a hatvan percet, vagyis maguk alatt vágták a fát. – Megtapasztaltuk, milyen egy kemény, nagyon gyors játékot nyújtó csapat ellen – értékelt Márton Ádám.

A nyitó játékrészben az akadémisták részéről Sztraka Dániel volt a legeredményesebb néggyel, a szünet után Csányi Dániel ment nagyot, akik hatszor is bevette a tatai kaput, nem volt rontott kísérlete. A Gyöngyösről érkezett Nagy Ádámot is ki kell emelni, aki harmadik találkozóján megszerezte első találatait boglári színekben, ráadásul rögtön ötöt, hat kísérletből. A második félidei védekezésről is szólni kell, mindössze nyolcszor találtak be Deményi Xavérnak, aki nyolc védéssel zárta ezt a harminc percet, ötvenhárom százalékon teljesítve. Az utóbbi 2018 és 2020 között 34 bajnokin szerepelt már Tatán, ahogy a most duplázó Kathi Sándor is szerepelt náluk 2022 tavaszán, igaz mindössze négy találkozó erejéig, melyeken tizenháromszor volt eredményes.

– Jó tempójú mérkőzésen mindenkinek játéklehetőséget biztosítva sikerült érvényre juttatnunk a két csapat közötti különbséget – nyilatkozta Sótonyi László, a HSA NEKA trénere, aki hozzátette: készülnek a szombati bajnokira, szeretnék szépen befejezni az őszi szezont. Nem lesz könnyű, hisz az FTC-Green Collect otthonában lépnek pályára, ahol ebben a szezonban csak az OTP Bank-Pick Szegednek sikerült nyerni, annak is mindössze két góllal (34–36).

A bogláriak mellett a Magyar Kupa negyedik körében ott van már többek közt a PLER–Budapest, a Fejér-B.Á.L. Veszprém, a Dabas KC, a másodosztályú Szigetszentmiklósi KSK, a HE-DO B. Braun Gyöngyös és a QHB-Eger is, szerencsés sorsolással egy jó eredmény is kinézhet számukra ebben a sorozatban.





Magyar Kupa – 3. forduló

Tatai AC (NB I/B) – HSA NEKA 22–40 (14–21)

Tata, Güntner Aréna Városi Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Héjja Ádám, Kónya Balázs.

TAC: Hermann – Kiss M. 2, Tass 2, Kreisz, Molnár M. 4, Vass 3 (2), Kretz 2. Csere: Hajós (kapus), Gajdos, Körtélyesi 1, Valler 1, Schekk 4, Sárosi 3, Katus, Nényei. Vezetőedző: Márton Ádám.

HSA NEKA: Mikler K. – Krakovszki Zs., Dely 4, Sztraka 5, Karai 2, Ludmán 2, Molnár R. 1. Csere: Deményi (kapus), Szücs B. 3, Nagy Á. 5, Kanyó, Kovács T. 2, Gál 3, Tóth L. 5, Csányi 6, Kathi 2. Vezetőedző: Sótonyi László.

Hétméteresek: 2/2 (2/2), illetve –.

Kiállítások: 2 (–) perc, illetve 4 (4) perc.adam