Tizenkét éve nem tömték ki úgy a balatoniakat, mint legutóbb Kozármislenyben, élvonalbeli bajnokin a Videoton FC otthonában kapott hetes után azonban akkor javítottak, a következő fordulóban, hazai pályán ugyanis legyőzték a Lombard Pápát (3–1). Most is valami hasonló kellene, csak ezúttal Polényiéktól! A lehetőség adott, hisz a sereghajtó az ellenfelük, mely eddig egyszer nyert a szezonban, otthon a Szombathelyi Haladással szemben (2–1). A Lajta–partiak az eltelt tizenhat forduló alatt harminchat gólt szedtek be, nincs kapott gól nélküli meccsük! A támadójátékuk sem túl acélos, tizenkétszer voltak eredményesek, ennek harmadát 32 éves Takács Tamás jegyzi, amit a BVSC–Zugló elleni triplának köszönhet, rajta kívül a 29, illetve 25 esztendős Illés Dávid, Szabó Bence kettős tudott még duplázni. Idegenben nyolcszor léptek pályára az óváriak, ezeken kétszer ikszeltek – Gyirmót FC Győr (2–2), Budafoki MTE (2–2) – és hatszor kikaptak. Nagy esélyt kínál tehát a sors, hogy Polényiék kimásszanak a gödörből...

Király József eltiltás miatt nem számíthat Gáncs és Vukasovic játékára, a 19 éves, Győrből kölcsön kapott Deákovits viszont visszatérhet. A rutinos, 33 éves, tavaly szintén a a zöld–fehérektől igazolt Vukasovic alapembernek számít, tizennégyszer volt a kezdőcsapat tagja! Hazai oldalon Girsik kénytelen kihagyni ezt a fontos összecsapást, miután Kozármislenyben fél óra alatt kiállíttatta magát, a sárgáit labdaelrúgásért és reklamálásért kapva. A balatoniak darabra sincsenek sokan, ezért volt különösen nagy felelőtlenség Girsiktől, amit csinált... Öröm az ürömben, hogy Szedlár eltiltása viszont lejárt és a baranyaiak ellen Vékony is visszatért két hónap után, negyedórányi játéklehetőséget kapva.

Az óváriak elleni bajnoki érdekessége, hogy az utóbbiaktól többen is megfordultak a Balaton partján, Czingráber Máté 59, Papp Szilárd 40, Deák István 14, a kapus Heinrich Márk pedig 3 alkalommal húzta magára a sárga–kék mezt, az utóbbi kettő ezt az élvonalban tette!

Hétből egy vereség a Révész Géza utcában

Nem megy rosszul a kisalföldiek ellen a siófokiaknak: a felek tizennégyszer csaptak össze, nyolcszor az utóbbiak nyertek és csak négyszer az előbbiek! A Révész Géza utcai Stadionban nyolcadszor találkoznak és két döntetlen mellett egyszer nyertek az óváriak épp egy éve, a legutóbbi kiírásban Szalka révén (0–1), aki most is ott van a keretben. Az akkor pályára lépő tizenhat siófoki labdarúgóból ezúttal tizenkettő biztosan nem játszik... A két klub a Balaton partján első alkalommal 23 éve csapott össze, akkor a Strausz László által irányított Csernyánszki – Soós, Hosnyánszki, Grósz – Tóth Cs., Vojtekovszki, Lendvai (Sallai), Boda – Jerson (Szabó A.), Földes (Havrán), Duli összeállítású Siófok FC Tóth Csaba góljával döntetlent játszott (1–1) az akkor MTE-Motim néven induló óváriakkal.