Két helyen is változtatott Szlobodan Prakljacsics mester a megszokott kezdőcsapaton: Hubicska Patrik helyén Tóth Gábor szerepelt, míg a kubai center, Lescay Favier Tomas Alejandro helyett az orosz Stepan Novoselov kapott helyet a kezdőcsapatban.

A nyitó játszmában végig a házigazda miskolciak akarata érvényesült. 18–18-nál fogtuk be a hazaiakat, s ezután többször is átvettük a vezetést. A fiatal Tóth Gábort Hubicska Patrik váltotta, s ha rövid időre is, de pályára került a másik kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és a saját nevelésű Zarka Márton is. A MEAFC jutott először játszmalabdához, amelyet egymás után még három követett. Ezután a vendég Fino Kaposvárnak volt szettlabdája, majd ismét csak a házigazdák következtek, akik végül a hetedik (!) játszmalabdájukat tudták értékesíteni.

Az első játékrész után aztán szerepet cserélt egymással a két társulat. A második felvonást – amikor harcba küldték Lescayt – végig vezetve nyerte a vendég somogyi együttes. Bár a harmadik – és az utolsó, negyedik – felvonás elején még vezetett a Miskolci EAFC-Peka Bau csapata, a folytatás már nagyon egyértelmű és egyoldalú volt. A harmadik játszmában csak 13 pontot engedélyezett a Fino az ellenfelének, s a negyedik játékrészben sem volt kérdés, hogy melyik csapat húzza majd be ezt a felvonást.

A teljes képhez tartozik, hogy Baróti Árpádnak a harmadik és a negyedik felvonásban már nem is nagyon akadt dolga: az első két szett után már 14 pontot jegyzett. Barótihoz hasonlóan a csapatkapitány Bögöly Gábor is a meccs végére 21 pontig jutott, míg a régi önmagát idéző Hubicska Patrik 15 pontot termelt. A két külföldi center is kivette a részét a pontzuhatagból: Lescay és Novoselov együttesen három híján 20 pontot szorgoskodott össze. A házigazda Miskolci EAFC-Peka Bau együttesében Fenyvesi Déniel és Komlósi Márk volt a pontfelelős; mindketten 17 pontot szereztek.

A Fino Kaposvár csapatára még két hazai bajnoki vár decemberben az Extraligában. Jövő héten szerdán 18 órakor a Dág KSE, majd vasárnap 17 órakor a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika együttese kép fel a Kaposvár Arénában.

Miskolci EAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár 1–3 (30, –18, –13, –19)

Miskolc, egyetemi körcsarnok, 120 néző. Vezette: Takács Á., Gyulai G.

Miskolci EAFC-Peka Bau: Kanellopoulos (3), Fenyvesi D. (17), Csizmadia J. (6), Komlósi (17), Árva (10), Kozsla (3). Csere: Dudás T. (liberó), Kapusi (–), Kovács Z. (–), Szabó P. (2). Vezetőedző: Bagó László. Edzők: Varga László Mihály és Barócsi Ákos.

Fino Kaposvár: Magyar B. (4), Tóth G. (2), Iván B. (2), Baróti (21), Bögöly (21), Novoselov (8). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (15), Quevedo (–), Zarka M. (–), Lescay (9). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 10–6, 13–8, 13–12, 16–12, 18–18, 19–20, 22–21, 22–23, 24–23, 25–24, 26–25, 27–26, 27–28, 29–28, 30–29, 32–30 (28 perc).

2. játszma: 4–5, 8–10, 11–15, 16–20, 17–24, 18–25 (20 perc).

3. játszma: 5–4, 6–10, 8–15, 12–20, 13–22, 13–25 (18 perc).

4. játszma: 5–3, 8–10, 12–15, 14–20, 18–23, 19–25 (23 perc).