Legutóbb Kazanyban Szabó Szebasztián három számban is aranyérmes lett, 50 pillangón még a világrekordot is beállította. Szabó ezúttal a háromból két számban próbálja megvédeni címét, 50 gyorson és pillangón. Rajta kívül még Milák Kristóf szállított egy ezüstöt 200 pillangón 2021-ben, Kós Hubert pedig egy bronzot 400 vegyesen az utolsó, még a pandémia árnyékában rendezett európai úszóversenyen – ők most más és más okból hiányoznak a csapatból. Igaz, a Kóshoz hasonlóan a múlt heti Amerikai Nyílt Úszó Bajnokságon tempózó siófoki Németh Nándor, Márton Richárd és Kovács Benedek a második nap csatlakozik az együtteshez, ők pedig akár éremre is esélyesek lehetnek fő számaikban.

A hatnapos eseményen az előfutamok magyar idő szerint 8.30-kor, a döntők 17 órakor kezdődnek.

A magyar versenyzők

Férfiak: Holló Balázs (400m gyors, 200m pillangó, 200-400m vegyes), Jászó Ádám (50-100m gyors, 50-100-200m hát), Kovács Benedek (100-200m hát), Márton Richárd (100-200m gyors, 100-200m pillangó), Nell Olivér (50m gyors, 50m pillangó), Németh Nándor (100-200m gyors), Szabó Szebasztián (50m gyors, 50m pillangó).

Nők: Flück Nóra (800-1500m gyors), Jackl Vivien (400m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (200m pillangó, 400m vegyes), Késely Ajna (400-800-1500m gyors, 400m vegyes), Komoróczy Lora Fanni (50m gyors, 50-100m hát, 50-100m pillangó), Molnár Dóra (200m gyors, 100-200m hát), Nagy Napsugár (400-800-1500m gyors), Pádár Nikolett (100-200m gyors), Senánszky Petra (50-100m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (200m gyors, 50-200m hát, 200m vegyes), Ugrai Panna (50-100-200m gyors, 100m pillangó, 100m vegyes).