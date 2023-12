Az utánpótlás-válogatott irányító, Bozsodi Eszter a szezon előtt került a Nemzeti Kézilabda Akadémiához, s azóta az U17-es csapat meghatározó játékosa, mérkőzéseket képes eldönteni. Az U19-es együttesnél edz, s ott is szerepet vállal, sőt, az NB II-es gárdában is szóhoz jut. Az edzői, Siti Beáta és Zsadányi Sándor szerint szép jövő előtt áll, hiszen nagy munkabírású, alázatos és szorgalmas. A tizenöt éves sportoló jól alkalmazkodik a fizikai adottságaihoz, hiszen kiválóan használja a sebességét, gyorsan hoz döntéseket a pályán. A tehetségét bizonyítja, hogy már ilyen fiatalon tudatosan építi fel magát, s rendkívül fogékony az edzői instrukciókra.

A tizennyolc éves Csányi Péter teljesítménye az elmúlt időszakban folyamatosan javult, ez megmutatkozott a statisztikában is, de emellett kapott szerepet a felnőtt csapatban is, igaz csak egy edzésen, de a nagyok között is jól teljesített, kihasználta az alkatát, okosan védett. Ez nem csoda, mert jelenleg az U20-as fiúcsapat legjobb tanulója, átlaga mellett sikeres angol nyelvvizsga tulajdonosa is már. Edzője, Kopornyik Zsolt szerint az iskolában példásan tanul, van elképzelése a jövővel kapcsolatban és mindent meg is tesz érte, hogy egyszer a Bundesligában védjen. Építi magát a pályán kívül-belül.