– Július közepén kezdtük meg a klub utánpótlásának újraszervezését. Fodor János ügyvezetővel átbeszéltük a lehetőségeket, ami után a legfontosabb feladatként át kellett szervezni a szakmai stábot. Helyi kötődésű szakembereket kerestünk és úgy gondolom, hogy így öt hónap távlatából kimondható, hogy egy nagyon jó szellemiségű, összetartó és szakmailag is megfelelő edzői stábot sikerült összeraknunk. Létszámban kevesebben vagyunk, de a munka mennyisége megmaradt. Ez abszolút pozitív, mert ez azt jelenti, hogy rengeteg gyerek tartozik továbbra is az SKC-családhoz. Az U14-es korosztályt leszámítva minden korcsoportban versenyeztetünk – fogalmazott Pintér Károly, aki elárulta, hogy hat edző alkotja az új szakmai stábot.

– A legkisebb korosztályoknál nem volt kérdés, hogy Varga Kati néni folytatja a munkát. Hatalmas tapasztalattal rendelkezik, több mint negyven éve foglalkozik a legkisebbekkel és nagyon nagy szerepet vállal abban, hogy ezek a gyerekek aztán a kézilabdát választják sportáguknak. Ezúton is köszönöm neki a munkáját. Az U10-es és U11-es korcsoportnál Potondi Dia személyében egy kezdő edzőkolléga dolgozik. Nagyon lelkiismeretesen végzi a munkáját. Tóth Roxán és Torma Boglárka személyében vannak segítői is magas létszám esetén. Az U12-es és U13-as korosztálynál Pap Ádám személyében nagyon jó megoldást sikerült találnunk. Komoly játékosmúltja van a NEKÁ-nál, ami nagy segítség számára. Kellemes problémát jelent az ő esetében is a gyerekek magas létszáma (30), neki viszont Potondi Dia szokott besegíteni.

Tarján Bence közel tíz éve tagja az utánpótlás edzői stábnak. A serdülőket és az U15-ös korcsoportot vezeti a 2023/2024-es szezonban.

– A serdülő korosztálynál csalóka az összkép. Bár kevés pontunk van eddig a bajnokságban, de ez annak a következménye, hogy fiatal a társaság. A legjobb serdülő korú játékosok már az ifjúsági csapatban szerepelnek. Januártól megpróbáljuk azt a koncepciót, hogy azokon a mérkőzéseken, ahol esélyünk lehet a pontszerzésre, az említett játékosok majd visszajátszanak a saját korosztályukba. Szeretnénk ugyanis megőrizni az NBI-es tagságunkat. Tarján Bence remekül végzi a munkáját, sok egyéni képzést tart. A játékosok eredményektől függetlenül folyamatosan fejlődnek és számunkra ez a legfontosabb. Nincs könnyű dolga, mert a serdülő kor egy nehéz időszak, de próbálunk rendet tartani a fejekben.

Az U19-es korosztály Pintér Károly keze alatt együtt készül a felnőtt csapattal.

– Az ifjúsági bajnokságban egyértelmű célként fogalmaztuk meg a bennmaradást. Tíz ponttal nem állunk rosszul, de ez még több is lehetne, amennyiben Kocsis Szilvia nem lenne főiskolás, és nem hiányzott volna fontos mérkőzésekről. Viszont első a tanulás, így is egyeztünk meg vele a szezon előtt. A Kozármisleny és Dunaújváros elleni meccseket sajnálom, ezekben több volt. Ettől függetlenül elégedett vagyok, szépen összeálltunk, ami köszönhető annak is, hogy az ifi együtt készül és az NB II-es csapatot kiegészítő felnőtt játékosokkal. Szeretném kiemelni Lajtos Nóra kapusedzőnk utánpótlásban végzett munkáját, illetve ezúton is szeretném megköszönni Baller András technikai vezető és Baller Erika kollégium igazgató munkáját. Legfontosabb célunk, hogy a gyerekek fejlődjenek és olyan játékosokat neveljünk ki, akik később magas szinten tudnak kézilabdázni. Folyamatosan várjuk a gyerekek jelentkezését. Reméljük, hogy ügyvezető úr hosszabb távon tudja biztosítani a utánpótlás működéséhez szükséges hátteret. Rengeteget dolgozik érte, így optimistán tekintünk előre – zárta gondolatait Pintér Károly.