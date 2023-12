A kupa célja, hogy sportolási lehetőséget biztosítson a labdarúgást kedvelők részére, illetve népszerűsítse a női focit.

Horváth Gábor sportreferens a Barcsmédiának elmondta: sportszerű mérkőzéseket láthatott a nagy számú közönség, ez is bizonyítva azt, hogy igény van a különböző tornák megszervezésére. Négy női és öt férfi csapat is jelentkezett a kupára, a hölgyek közé érkeztek Balatonlelléről és Kiskorpádról is vendégcsapatok, a férfiak között pedig a barcsiak mellett a babócsaiak, illetve más vidéki csapatok is képviseltették magukat.

A hölgyeknél első helyen végzett az Active Ablak együttese, második lett az FC Barcs, a harmadik a Balatonlelle, negyedik pedig a kiskorpádiak gárdája. A gólkirálynő Józsa Bianka (FC Barcs), a legjobb kapus Csicsai Babett (Aktív Ablak), a legjobb játékos Patocskai Rita (Aktív Ablak) lett. A férfiaknál első helyen zárt ugyancsak az Active Ablak csapata, második helyen a Last Minute végzett, harmadik helyen a Légiósok, negyediken a Péntek SE, ötödiken pedig a Labdavót Spori zárt. A gólkirály Pandur Ádám (Aktív Ablak) lett, a legjobb kapus Dibusz László (Péntek SE) és a legjobb játékosnak járó díjat pedig Káló Norbert (Last Minute) vehette át.