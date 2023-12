A lengyel Dzialakiewicz, illetve Gaber hiányában "csak" tizenegy légióssal a pályán nyertek a Tisza-partiak Balatonbogláron, ám a magabiztos sikert nem ők, hanem a tíz kísérletből tíz gólt szerző és egy hetes kiharcoló Bánhidi, illetve a második félidőben beszálló, hét lövésből hat találatot jegyző Bodó Richárd mellett a tizenegy lövést fogó, negyvenkét százalékon teljesítő Mikler Roland szállították.

A találkozó nem indult rosszul boglári szempontból, hisz öt perc után kettővel vezettek (4–2), ám ezzel is lőtték a puskaporukat, a tizedik perctől végig vezetve nyertek a vendégek, akik a 43. percben már tizennéggyel is mentek (19–33). Az utolsó tizenhét percben már kevésbé sikerült nekik ilyen jól, hisz mindössze hat találatot értek el, melyből Bodó és Martins kettőt vállat, mellettük Kalaras, illetve Garciandia tudta még bevenni a boglári kaput, a tizennégy gólnyi előnyük a végére kilencre olvadt, ami nyolc is lehetett volna, ám Krakovszki Zsolt időn túli hetesét megfogta Imsgard, aki az utolsó mintegy húsz percben kapott lehetőséget és négy hárítása volt, tizenhét lövésből. Balatoni oldalon nem volt ilyen jó kapus teljesítmény; az első félidőben Deményinek volt öt védése, a fordulás után Mikler Krisztiánnak pedig egy.

Sótonyi László tanítványai közül az első félidőben Krakovszki Zsolt volt a legeredményesebb hárommal, melyből kettő büntetőből esett, rajta kívül Kathi és Molnár Robin tudtak még duplázni, a fordulás után is Krakovszki maradt a gólfelelős, négyig jutott, igaz, ebből kétszer büntetőből, de Kovácsot is ki kell emelni, aki háromig jutott.

A CYEB–Budakalász elleni vereséget követően ezúttal sem lehetett elégedett Sótonyi László a játékosai teljesítményével, akik talán egy kissé könnyen megadták magukat a Gaber mellett Szita nélkül érkező, huszonegy nap alatt már hetedik meccsüket játszó vendégeknek, akik szerdán este Bajnokok Ligája meccset játszottak.

K&H férfi kézilabda liga – 12. forduló

HSA NEKA – OTP Bank-PICK Szeged 30–39 (12–21)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 650 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 7 (5), Dely, Sztraka 1, Karai 1, Ludmán 2, Molnár R. 4. Csere: Mikler K. (kapus) 1, Tárnoki 1, Gál D. 2, Kovács T. 4, Szücs B. 1, Tóth L. 3, Csányi, Kathi 3, Nagy Á. Vezetőedző: Sótonyi László

OTP Bank-PICK Szeged: Mikler R. – Szilágyi B. 3, Garciandia 4, Bombac 2, Bánhidi 10, Mackovsek 4, Jelinic 3. Csere: Imsgard (kapus), Kalaras 2, Stepancic 1, Bodó 6, Sostaric 2, Frimmel, Martins 2, Rea, Molina. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián

Hétméteresek: 6/5 (2/2) illetve 1/0 (–)

Kiállítások: 4 perc (2 perc), illetve 12 perc (2 perc)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Bár papírforma eredmény született, vegyes érzéseim vannak a mérkőzéssel kapcsolatban, melyből tanulnunk kell. Gratulálok a Szegednek, komolyan vettek bennünket, ez pedig egy maximális tisztelet volt felénk.

Kárpáti Krisztián: – A zágrábi vereség után tartottam a mérkőzéstől, melyet kellő komolysággal vettünk. Sikerült felpörögnünk, jó tempóban és jól kézilabdáztunk, ennek volt köszönhető a félidei magabiztos vezetésünk. Gratulálok a csapatomnak, dolgozunk tovább, hiszen nagyon fontos BL-meccs vár ránk jövő szerdán.