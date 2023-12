A darst, a jelenleg is zajló világbajnokságnak is köszönhetően tör nagyobb és nagyobb babérokra hazánkban is. Egyre többen kezdenek el hobbi szinten dobálni, majd az otthoni sikerélményeken felbuzdulva indulnak el a közelükben lévő amatőr versenyeken. Ebben is segítséget nyújt majd a kaposvári Böröczi Áron és Pörös Dávid által fejlesztett applikáció, a DartsUp.

– A program ötlete 2019 elején született meg – mondta Böröczi Áron. – Folyamatosan jártam versenyekre, de a szervezésbe mindig valami hiba csúszott, amiért vagy meg kellett azokat szakítani bizonyos időre, vagy újra kellett kezdeni. Ezt a problémát szerettem volna megoldani, s ehhez kerestem programozót, akit végül egy baráti társaságban találtam meg. Pörös Dáviddal együtt valósítottuk meg az elképzeléseimet, s úgy gondolom, két év után elég jól állunk, azonban mindig van hova fejlődni.

– A DartsUp-ot jelen állapotában egyesületeknek, versenyszervezőknek és játékosoknak ajánljuk, illetve olyanoknak, akik nem tudják, hol kezdjenek el dartsozni – tette hozzá Böröczi Áron. – Ebből adódóan közösségépítő szerepet is betölt majd a program, hiszen ezen keresztül nemcsak a versenyeket lehet lebonyolítani, de a meghirdetésükben is segít, így reméljük, még több emberhez jut el, az az információ, hogy hol és mikor lehet dartsozni. Elsősorban azonban azoknak a kereskedelmi egységeknek, egyesületeknek szánjuk, melyek keveset akarnak foglalkozni egy-egy verseny a lebonyolításával. A DartsUp ugyanis a regisztrációt követően elkészíti a csoportbeosztást, a megadott eredmények alapján pedig az egyenes kiesés szakasz sorsolását is. Emellett edzésre, edzőversenyekre is jól alkalmazható. Egyelőre még csak a weben érhető el, azonban a korszerű PWA technológiának köszönhetően onnét is letölthető okostelefonra, viszont tervezzük, hogy több platformra bővítjük. Természetesen üzleti céllal alkottuk meg, de amíg nem tudjuk biztosítani, hogy nemzetközi szinten is megállja a helyét, addig ingyenesen érhető el.

A programot első ízben a Kaposváron tesztelték nagyobb közönség előtt, a Vikingek Darts Club Mikulás Kupáján.

– Két év fejlesztés után folyamatosan javítjuk a hibákat és januárra tervezzük a hivatalos megjelenést – folytatta az ötletgazda. – Az első tesztversenyen bár volt a játékosok részéről némi fennakadás, mivel a program az összes gyermekbetegsége megmutatkozott, de ez számunkra nagyszerű, értékes tapasztalat volt, ugyanis ezeket javítani tudtuk. A közeljövőben szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Magyar Darts Szövetséggel, hogy egy együttműködés keretében a mi programunkat használják majd az általuk szervezett versenyeken, s ezzel még gördülékenyebbé tegyék azok lebonyolítását. Tudjuk, hogy vannak versenytársaink a piacon, de azok a programok szervezethez kötöttek és elég drágák, miénk ezzel szemben független és egyelőre ingyenes.

A magyar dartsban a kaposváriak élen járnak, hiszen ne feledjük, hogy az egyetlen magyar, Major Nándor, aki PDC versenyen tovább tudott jutni szintén a város szülötte. Böröczi Áron középiskolásként kezdte, majd nyolc és fél éven át versenyszerűen dartsozott. Évente közel hatvan versenyen állt a tábla elé, több ízben külföldön, tizenhét évesen pedig a londoni U18-as világbajnokságon is bizonyíthatott. A legjobb eredményének egy bécsi British Darts Organisation (BDO) versenyen elért harmadik helyét tartja, ahol 250 dartsos közül állhatott fel a dobogóra. Napjainkra viszont felhagyott a versenyzéssel, de, ahogy fogalmazott: a darts nem tűnt el az életéből, csak átalakult.