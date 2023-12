A rekordbajnok Fino Kaposvár ütője, a huszonhat éves Bögöly Gábor az egyik legjobbja volt az idén – hat év után – Extraliga-aranyérmes somogyi csapatnak, s a megfiatalított magyar válogatottnak is, amellyel ezüstérmet szerzett az Európa-ligában.

Bögöly Gábor az idei kiváló teljesítménye mellett azért is dicséretet érdemel, mert azok közé tartozik, akik még tudják mit jelent a klubhűség: Gábor Kaposváron nevelkedett, ott is mutatkozott be az élvonalban, s most már lassan tíz éve tagja a felnőtt keretnek.