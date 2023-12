A mindössze 19 esztendős bokszoló ellenállhatatlan bunyót mutatott a fináléban, a jóval esélyesebb Veres Roland ellen, aki a harmadik menetbe érkezve feladta a mérkőzést. Koloszár Valentin ezzel sporttörténelmet írt, ugyanis Kaposvárnak ötven éve nem volt felnőtt magyar bajnok bokszolója. Legutóbb 1973-ban, Freistek János ült fel a trónra, azóta viszont "csak" ezüst- és bronzérem jutott a felnőttek mezőnyében a kaposvári bokszolóknak.

A 100. Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokság meglepetése – olvasható a Magyar Ökölvívó Szövetség hivatalos oldalán – Koloszár Valentin a magyar junior csapat egyik oszlopos tagja volt az elmúlt években, de több tényező és sérülés is hátráltatta eddigi karrierjét. A 19 esztendős kaposvári versenyző alaposan meglepte a felnőtt Eb-bronzérmes Veres Rolandot. Dinamikusan bokszolt, felütési közelről rendre ültek, amivel végül az egész bajnokság legnagyobb meglepetését szállította. Az 57 kg-os súlycsoportban Veres Roland nemcsak Magyarországon, de Európában is meghatározó névnek számít, edzői azonban a második menet után feladták a finálét, így Koloszár Valentin lett a nap hőse.

Koloszár Valentin a legendás bunyóstól, az este sztárvendégétől, Roy Jones Jr-tól vehette át a magyar bajnoknak járó serleget – A döntő előtt hihetetlenül izgultam, de óriási tűz égett bennem. Az edzőmmel megbeszéltük a stratégiát, és csak annyit kért tőlem, hogy mérkőzés közben hallgassak rá. Ő hitt bennem, ahogyan a családom is. Tudtam, hogy nagyon sokan néznek és még többen szurkolnak nekem, így az volt bennem, hogy nem okozhatok csalódást. Ez vitt előre, illetve a tudat, hogy ötven év után lehet újra magyar bajnok bokszolója Kaposvárnak.

– Gondolatban már többször lejátszottam a döntőt, és volt, hogy vereséget szenvedtem. Ilyenkor éreztem egy belső fájdalmat, így a ringben és a valóságban ezt el akartam kerülni. Ez adott plusz erőt és motivációt, segített, hogy beleadjak mindent. Amikor kisgyermekként elkezdtem bokszolni, az volt az álmom, hogy itt legyek, és most nem csak itt voltam, hanem felnőtt magyar bajnok lettem. Elképesztő, hihetetlen – fogalmazott az 57 kg-os súlycsoport friss magyar bajnoka, aki hozzátette – Ez csak egy állomás, itt és most nem állok meg, edzek tovább, hiszen további sikereket szeretnék elérni. Cél az olimpia. Te jó ég, ezt kimondani is kemény. Köszönök mindent az edzőmnek, Vajmi Csabának, aki felkészített, illetve a családomnak és a barátoknak, hogy hittek bennem. Nem utolsó sorban pedig az edzőpartnereimnek, akik segítették a felkészülésem.

100. Papp László ökölvívó magyar bajnokság

Nők:

48 kg: Szeleczki Lilla (Csepel)-Török Szonja (Csepel) leléptetés az 1. menetben

50 kg: Mezei Petra (HFC)-Horváth Kármen (Csepel) 4-1

52 kg: Sipos Hajnalka (Madárfészek)-Horváth Laura (Csepel) 4-0

54 kg: Lakotár Hanna (AKA)-Pálfi Viktória (Csepel) 5-0

57 kg: Dobos Rebeka (BHSE)-Zsiga Melinda (BVSC) 5-0

60 kg: Vladislava Kukhta (Csepel)-Szabó Petra (BHSE) 5-0

63 kg: Cifra Diana (HSS)-Halász Nóra (KSI) 4-1

66 kg: Hámori Luca (Kőszeg)-Nagy Ramóna (UBT) mérkőzés nélkül

70 kg: Nagy Bianka (BVSC)-Kovács Nikolett (SGY) 5-0

75 kg: Nakota Veronika (Szeged)-Szabó Anna (Csepel) leléptetés az 1. menetben

81 kg: Nagy Tímea (Kőbánya)-Komjáthi Nóra (DVSC) leléptetés az 1. menetben

+81 kg: Hoffmann Réka (PVSK)-Szira Zsófia (KBK) 5-0

Férfiak:

51 kg: Szaka István (UTE)-Bernáth Attila (DVSC) 5-0

54 kg: Virbán Gábor (BHSE)-Bilostoskyi Rostyslav (Csepel) KO az 1. menetben

57 kg: Koloszár Valentin (RSK)-Veres Roland (Csepel) feladás a 3. menetben

60 kg: Oláh Levente (TSC)-Bundovics István (BHSE) 5-0

63 kg: Római Ruben (MAA)-Száraz Gergő (Csepel) 5-0

67 kg: Buza Rafael (FBO)-Énekes Dominik (BHSE) 5-0

71 kg: Gémes Levente (Szeged)-Oroyowve Isaac (Kőbánya) 5-0

75 kg: Akilov Pylyp (Csepel)-Király Balázs (Szeged) leléptetés az 1. menetben

80 kg: Simon Márkó (Szeged)-Kovács Pál (Csepel) 4-1

86 kg: Bárányi Péter (UTE)-Fehér Koppány (BVSC) 4-1

92 kg: Kiss Levente (UTE)-Sallai Márk (Vasas) 5-0

+92 kg: Bernáth István (Szentes)-Felföldi László (UTE) 4-1