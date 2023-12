Népes mezőny gyűlt össze Kecskeméten, ahol tizenhárom nemzet 356 sportolója ugrott medencébe, hogy a lehető legjobb eredményt érje el a CMAS junior uszonyosúszó világkupán. A somogyi színeket Németh Benedek Áron, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE ifjú tehetsége egymaga képviselte, ugyanis a csapattársai a pont azonos időpontban rendezett korosztályos rövidpályás országos bajnokságon szerepeltek.

– Két számban álltam rajthoz, kétszáz és négyszáz uszonyos gyorson – mondta a tizenhárom esztendős Németh Benedek Áron, aki hét éves kora óta úszik versenyszerűen. – Az előbbi igen korán, reggel fél nyolckor kezdődött, de ehhez képest jól sikerült, a hatodik helyen zártam. A négyszáz gyors már gyors a délutáni programban szerepelt, ahol harmadik lettem. Úgy gondolom, jól bírtam az úszást, ami a vártnál jobban sikerült, hiszen nem számítottam ilyen eredményekre magmatól. Célt nem is mertem kitűzni, ugyanis ez volt az első nemzetközi versenyem, ráadásul elég népes és erős mezőny gyűlt össze. A korosztályomban például harminc úszó versenyzett négyszáz gyorson.

Az Adorján SE ifjú úszója remek tapasztalatokat szerzett Kecskeméten, így ezekkel felvértezve, remek előjelekkel várja dunaújvárosi cápa, serdülő, junior uszonyos- és búvárúszó országos bajnokságot.

– Szeretném több számban is megcélozni a dobogót – tette hozzá Németh Benedek Áron, akinek édesanyja sikeres is búvárúszó volt. – Dunaújvárosban ötven, száz, kétszáz és négyszáz gyors mellett 50 méter búváron is rajthoz állok, emellett pedig váltókkal is próbálok jó eredményeket elérni.