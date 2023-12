– A 2023/2024-es szezon első makrociklusát zártuk le ezzel a versennyel – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Az az időpont nem a legjobb, hiszen alig pár hete még a korosztályos rövidpályás országos bajnokságon szerepeltek az úszóink és az arra való felkészülés nem éppen áll párhuzamban a cikluszáróra való készüléssel. Ennek ellenére voltak nagyszerű eredmények, így elégedett voltam a látottakkal, bár kicsit érezhető volt, hogy lankad a figyelem, ami a fáradtságnak is köszönhető. Annyit kértem az úszóktól, hogy aki döntőbe kerül, az tegyen meg mindent, ússza ki magát, s ha ez egyéni csúccsal párosul, akkor nagyon örülünk, illetve, akinek kétséges a döntő, az az előfutamban tegyen meg mindent azért, hogy bekerüljön a fináléba. Nagy nyomást nem akartam helyezni a gyerekekre.

A dél-dunántúli régió úszói mellett az azerbajdzsáni válogatott kilenc tagja is medencébe ugrott Kaposváron, sőt a Baku Aquatics is képviseltette magát öt sportolóval, sőt még az ország más régiójából is érkeztek versenyzők.

– A kaposvári Dudás Dániel jelenleg az azerbajdzsáni válogatottnál edző, ő érdeklődött, hogy elindulhatnának-e a versenyen, természetesen szívesen láttuk őket – válaszolta Virovecz Richárd, arra a kérdésre, hogy miként kerültek Kaposvárra az azeriek. – Elég nagy létszámban érkeztek, sőt csatlakozott hozzájuk egy bakui klub több sportolója is.

A szervezők ezúttal hét korosztályban osztottak érmeket, az első nap a hosszabb számok legjobbjainak, majd a következő két napon a rövidebb távokon remeklők számára. Emellett pedig egy különlegesség is várta az úszókat.

– A verseny végén rendeztünk egy úgynevezett csillagszóró-futamot – mondta Virovecz Richárd. – Ebbe az a nyolc versenyző kerülhetett be, akik a legmagasabb FINA pontot szerezték az A-B, illetve a C-D korosztályban. A csillagszóró-futamban 4x50 métert teljesítettek az úszók, sorsolás alapján kiválasztott úszásnemben.

A Dél-Dunántúli Cikluszáró Úszóversenyen a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei mellett a Kaposvári Úszó SE és Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói szereztek újabb dicsőségeket a vármegye úszósportjának. Utóbbi egyesület úszói ráadásul két fronton is helyt álltak a hétvége során, ugyanis ugyanebben az időpontban rendezték Dunaújvárosban XXI. cápa, LIII. serdülő és XXXIII. junior uszonyos- és búvárúszó országos bajnokságot.