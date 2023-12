A négy tagú delegációt Simon Hajdu Lindhardt vezette, az élvonalbeli együttes két edzője, Claus Mogensen és Ronnie Boy pedig becsatlakozott az edzésekbe is és foglalkozott a boglári fiatalokkal.

A dán szakemberek elismerően beszéltek a magyar utánpótlás-válogatottak sikereiről, tisztában vannak az eredményekkel, így a szakmai látogatás során kíváncsiak voltak arra, milyen munka folyik az egyik legjobb hazai akadémián.

– Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlanak az edzések, hogyan készül fel egy edző a foglalkozásra, hogyan kommunikál a játékosokkal, mennyi idő jut egy-egy játékos egyéni fejlesztésére – mondta Simon Hajdu Lindhardt. – A fiatalok napi rutinja is érdekelt minket, hiszen Magyarországon a fiatalok többet edzenek, mint Dániában, ám nálunk a kevesebb edzésen nagyobb az intenzitás. Úgy gondolom, a magyaroknál kisebb, gyorsabb, jól képzett játékosok alkotják a válogatottat, akik az egy-egy elleni párharcokban nagyon jók, és hasonló a testfelépítésük, míg a dánoknál vannak erősebb, magasabb és alacsonyabb játékosok is. Talán a dánoknál jobban fókuszban van a csapat, és kevésbé az egyéniségek, míg a magyaroknál első a játékos, második helyen van a csapat.

Simon Hajdu Lindhardt a benyomásait is elmondta a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról.

– Fantasztikus ez a komplexum, a létesítmények, a sporttudományos háttér, a szakmai munka mind magasszintű, a gyerekek nagyon képzettek, mindenről csak elismerően tudok beszélni – hangsúlyozta. – Feltérképeztük a helyet, és elképzelhető, hogy edzőtáborozási lehetőséget is találunk majd itt Balatonbogláron. Figyeltük a NEKA-s tehetségeket is, akiknek követjük majd a pályafutását, és esetleges dániai lehetőségről is egyeztetünk majd a jövőben.