A tataiak a szintén másodosztályú KK Ajka idegenbeli legyőzésével (32–33) jutottak a Magyar Kupa harmadik fordulójába, a félidőben még hátrányban voltak (18–16), ám a fordulás után a 25, illetve 23 éves Sárosi Ádám öt, illetve Molnár Marcell négy találatával fordítani tudtak. A bajnokságban azonban nem ők a legeredményesebbek, hanem a 26 esztendős Vass Ákos az eddigi tizenhárom találkozón – amiből hármat nyertek meg – elért hatvankilenc góljával, melyből harminc hetesből esett. A tatai keretben egy korábbi akadémista is akad, a 23 éves Zatureczki Kevin személyében, aki eddig huszonnégyszer volt eredményes a szezonban. Fiatal együttes lesz az akadémisták ellenfele, mely 22,6 év átlagéletkorú játékoskerettel kapott ki a legutóbbi fordulóban otthon a Mezőkövedtől (26–30). Az elmúlt kírásban elért hetedik hely után jelenleg csak tizenötödikek, november elején edzőt is váltottak, Sibalin Jakab helyett Márton Ádám vette át a csapatot, akivel nyertek Ózdon (26–33), majd kisebb meglepetésre az Optimum Solar-Békési FKC otthonában (27–35) is, aztán jött az említett kövesdiek elleni vereség.

Sótonyi László együttesének nem lehet más célja, mint a továbbjutás, ez a hatvan perc remélhetőleg jól szolgálja az év utolsó utolsó, FTC-Green Collect elleni hétvégi bajnokira való felkészülést. A balatoniak közül a kapus Deményi Xavér a Tatabánya kölcsönjátékosként két szezonban is védett Tatán, jól ismeri tehát a Güntner Arénát.