Az egyforma mérleggel álló Oroszlány és Kaposvár csapott össze a Tippmix férfikosárlabda NB I./A csoportjának tizenegyedik fordulójában szombaton.

Illés Máté és Werner Viktor sérülés miatt továbbra sem léptek pályára az OSE csapatánál, de Balsay Ádám sem játszott.

Az összecsapás első negyedében jobbnak bizonyult a somogyi csapat. Remy Abell két egymást követő támadás során is bevágta a középtávolikat, így 6–13-as állásnál időt kértek a hazaiak. Ez sem törte meg a somogyi lendületet, szinte minden támadásból kosár született, öt perc játék után Ronald Jackson triplájával már 17 pontnál járt a somogyi alakulat. A játékrész utolsó perceiben könyelműen játszott a Kaposvár, így az OSE átvehette a vezetést. Remy Abell azonban rákapcsolt és előbb egy labdaszerzés után dobhatott ziccert, majd az utolsó másodpercben vágott be egy bravúros triplát, 20–24-re alakítva az állást.

Forrás: MKOSZ

A rövid pihenő után triplapárbaj következett, melyben a Kaposvár húzta a rövidebbet. Az Oroszlány háromszor, míg a vendégcsapat csak egyszer talált be a hárompontos vonalon túlról. Védő oldalon pontatlanul játszottak a kék-fehérek és 5 perc alatt annyi pontot kaptak, mint az első negyedben összesen. A nagyszünet előtt ismét rákapcsolt az OSE, ráadásul az utolsó másodpercben egy szerencsés nagyon távoli hármas is a gyűrűbe pattant a palánkról. Talán a szezon legjobb oroszlányi negyede után 55–38-at mutatott az eredményjelző.

A pihenő utáni első percek sem a somogyiaknak kedveztek, ugyanis Milos Koprivica összeszedte harmadik és negyedik faultját is, így Fazekas állt be idő előtt. Jelentősen nem csökkent a somogyi hátrány a rossz százalékkal miatt, ám Jackson triplájával és Abell kosaraival produkált a Kaposvár egy kisebb rohanást, 67–55-re kapaszkodott vissza a vendég alakulat másfél perccel a harmadik etap vége előtt.

Az utolsó tíz percet is jól kezdte a Kaposvár, 22 pontos hátrányból 4 pontra visszahozták a fiúk. Ekkor Ruják András triplája adott lendületet a hazaiaknak, melyet Deandre Gholston kosara követett, 72–63-nél kért időt Szőke Balázs. A remekül lepattanózó Imran Polutak begyűjtötte Abell betörésénél a negyedik személyi hibáját is, így kulcsember nélkül kezdték a hajrát az oroszlányiak. Tahj Eaddy vágott be egy triplát, ám erre volt hazai válasz, így nyolcpontos hátránnyal nézett szembe a somogyi csapat 5 perccel a vége előtt. Abell faulttal együtt, nehéz helyzetben dobott ziccert 80–75-re módosítva az állást.

Sikerül kivédekezni az Oroszlány támadását, majd a másik oldalon az amerikai iránytó talált be távolról ismét, két pontra olvasztva a hazai előnyt 2 perccel a vége előtt. Ruják András fontos hármast dobott a sarokból, ám Eaddy szintén egy hármassal gyorsan válaszolt. Egy percen belül az egyenlítésért dobhatott Szőke Balázs csapata, ám kimaradt, végül a labdáért folytatott harcban oroszlányi játékos került a pályán kívül a játékszerrel a kezében, így kaposvári támadás következhetett. Abell hatalmas triplát vágott korábbi csapatának a támadóidő legvégén 83–84-es vezetéshez segítve a Kaposvárt.

Forrás: MKOSZ

A hazai támadást sikerült kivédekezni ám a lepattanóért folytatott harcban a kaposvári gyűrűbe pattant a labda. 85–84-es oroszlányi vezetésnél támadhatott a győzelemért a vendég csapat 8 másodperccel a vége előtt. Abell emelte rá a triplát nehéz helyzetből ám kimaradt a dobás, így a hazaiak örülhettek a drámai meccs végén. Hiába dolgozta le a 22 pontos hátrányát a somogyi alakulat a végén egy balszerencsés pöci döntötte el a meccset, mely talán a fordulója legjobbja volt.

A 12. fordulóban hazai pályán folytatjuk a Kecskemét ellen december 16-án 18 órakor.

Tippmix férfikosárlabda NB I./A csoport, 11. forduló

MVM OSE Lions–Kometa Kaposvári KK 85–84 (20–24, 35–14, 12–21, 18–25)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, V.: Győrffy P., Minár L, Nyilas I.

Kometa Kaposvári KK: Krnjajski B. 1, Paár M. 4, Abell 27/9, Jackson 15/6, Koprivica 13. Csere: Puska B., Eaddy 18/12, Fazekas M. 6, Bogdán B., Halmai D.

Megbízott vezetőedző: Szőke Balázs Edző: Filipovics Gordan.

MVM OSE Lions: Szabadfi M. 5/3, Riddley 9/3, Ruják A. 11/9, Hollis-Jefferson 13, Polutak 11. Csere: Thomas 9/9, Árva-File B. 2, Gholston 25/6.

Vezetőedző: Simon Petrov Edző: Fodor Ármin.

Szőke Balázs: Nehéz ilyen vereség után okosat mondani. Azt gondolom, hogy a szerencsésebb csapat győzött, gratulálok az Oroszlánynak természetesen, semmit nem von le az érdemükből. Jól mentünk bele a meccsbe, a megbeszéltek szerint ment minden, aztán volt egy óriási hullámvölgy a második negyedben, 35-14 volt a második negyed az OSE-nak. Ez egy brutális szám, a tranzíciós támadásaikból szerezték ezeket a gólokat, és nagyon jól dobtak, 10-ből 8 hárompontos volt az első félidő. Aztán a másodikban fordult a kocka, szépen visszajöttünk a meccsbe, én is büszke vagyok a srácokra, hogy ilyen küzdeni tudással vissza tudtunk jönni. De sajnos, ahogyan már említettem, a vége a szerencsén múlott és nem mi voltunk a szerencsésebbek. Remélem, hogy a sors majd visszaadja egy másik alkalommal. Köszönöm a fiúknak a munkát, illetve én is megköszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen jó hangulatot teremtettek és kitartottak a mérkőzés végéig mellettünk. Megyünk tovább, dolgozunk.

Simon Petrov: Kemény volt, ahogyan arra számítottunk. Jó első félidőt játszottunk, illetve a második elején is, ezután sajnos elfáradtunk, ami normális ennyi hiányzó mellett, nem csak ma, de egész héten az edzéseken is nélkülöznünk kellett jó néhány játékost. Köszönjük a szurkolóknak az extra energiát, amivel befejezhettük a meccset. Megyünk előre, a hiányzók is visszatérnek lassan és hatékonyabbak lehetünk majd.