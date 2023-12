A nyitó játszmát végig vezetve, roppant magabiztosan húzta be a házigazda Fino Kaposvár alakulata a Dág KSE ellen, amelyből hiányzott az első számú feladó, a korábban Kaposváron is játszott Szabó Bence. Még az első felvonásban pályára került a kubai légiós Quevedo Hernandez Hermes és Tóth Gábor is. A játékrész végén három játszmalabdát hárítottak a vendégek, de Baróti Árpád hatalmas bombájával – aki csak ebben a szettben hét pontot gyártott – könyörtelenül lezárta az első felvonást.

Baróti Árpádnak és a másik kubai légiósnak, a most pont nélkül maradt Lescay Favier Tomas Alejandrónak – mint utólag kiderült – itt be is fejeződött a mérkőzés. A második játékrész elején előbbit Kalmár Ákos, Lescayt pedig Iván Bence váltotta. Nem is maradtak adósak a pontokkal: ketten együtt a meccs végéig 15 pontot szorgoskodtak össze. Baróti szerepét a csapatkapitány Bögöly Gábor vette át, aki 13 pontjával az egész mezőny legjobbja volt. Ezúton is nagy gratuláció neki, mivel őt választották meg 2023 legjobb férfi röplabdázójának. Ebben a játszmában sokáig a dágiaknál volt az előny; igaz, ehhez kellettek a kaposvári hibák is. A házigazda Fino 16–16-nál fogta be az ellenfelét, s a szett végjátéka már egyértelmű volt.