Emlékezetes döntőben győzte le a 2022/2023-as évad végén a PLER-Budapest a NEKA együttesét az U20-as férfi élvonalbeli kézilabda-bajnokság Gyálon megrendezett Final Fourjában. A pontvadászat jelenlegi állása szerint azonban ez a párosítás nem jöhetne létre.

A négyes döntőbe ugyanis a Keleti és a Nyugati csoport alapszakaszának két-két legjobb csapata jut be, a balatonboglári akadémisták pedig jelenleg az utóbbinak a negyedik helyén állnak, nyolc győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel. Két ponttal előzi meg őket a Carbonex-Komló gárdája, néggyel pedig a BFKA-Veszprém és a BFKA-Balatonfüred. A Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia két csapata a szezon utolsó fordulójában találkozott egymással, a felek pedig 27–27-re végeztek, így a pontazonosság miatt jelenleg a gólkülönbség dönti el a sorrendet: abban a balatonfürediek a jobbak (harminceggyel), így ők várhatják a tabella éléről a tavaszi folytatást. A másik somogyi együttes, a Csurgói KK a tabella hetedik helyén áll hét győzelemmel, két döntetlennel és négy vereséggel, valamint pontazonossággal (tizenhat) a Veszprémi Kézilabda KFT-vel.

A már emlegetett komlóiakkal is számolni kell a folytatásban, hiszen mindössze egy győzelem választja el őket a BFKA-s együttesektől, amelyektől egyaránt szoros meccsen kaptak ki; esetükben a legfájóbb vereség a Csurgó ellen érkezett az ősszel.

A BFKA-Balatonfüred egyébként nem csak a csapatok tabelláján első: a góllövőlistán a füredi Urbán-Patocskai Csongor áll a legjobban, egyedüliként száz találat fölött (105).

Keleten valamelyest „tisztább” a kép: a Ferencváros akadémistái remek félévet zártak, a győzelmeik közé mindössze egyetlen pontveszteség csúszott be, november közepén a Mezőkövesddel idegenben 33–33-at játszottak. Megnyugtatónak is nevezhető hárompontos előnnyel állnak a második PLER előtt, a harmadik OTP Bank-Pick Szeged pedig héttel lemaradva követi őket; kis túlzással csoda kellene, hogy az FTC lemaradjon a jövő tavasszal megrendezendő négyes döntőről. A PLER helyzete is biztató, de a pestszentlőrincieknek nem szabad hátradőlniük, ha címet akarnak védeni.