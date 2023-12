Az első összecsapás után Horváth László edző, Botházy Péter és Németh Máté is úgy nyilatkozott, maradt esély a visszavágóra. Azt is kiemelték, hogy kis szerencsével, ugyanis Fortuna akkor a hazaiak volt, akár egy szorosabb eredmény is születhetett volna. De az már a múlt, most már arra kell koncentrálnia a fiúknak, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák a raindorfi sztárgárda ellen.

Juhász Bence élete első Bajnokok Ligája-mérkőzésén lépett pályára, de abszolút nem volt lámpalázas, sőt...

– Nem volt szokatlan a nemzetközi megméretés légköre, hiszen szerepeltem már ifjúsági világbajnokságon, az volt talán egy kicsit furcsa, hogy ezúttal klubcsapattal – fogalmazott Juhász Bence. – Ezért nem is volt rajtam akkora nyomás. A hangulat pazar volt, nagyon élveztem a játékot, a pálya is tettszett, s úgy érzem, jól teljesítettem, de ez a komplett kaposvári együttesről elmondható. A kialakult végeredmény nem teljesen tükrözi a párharcok szoros csatáit, de így is van esélyünk a továbbjutásra, hiszen egy sikerre éhes gárda alakult ki a somogyi megyeszékhelyen.

Az esélyekről szólva hozzátette: mindegyik fél ugyanúgy akarja a sikert. – Riválisunk kiváló játékerőt képvisel, elég csak végig böngészni a neveket – hangsúlyozta Juhász Bence. – Nekünk a hazai légkör hozhatja meg a diadalt, s az, hogy nagyon összetartó a társaság, melyet az NBC-kupa még jobban összekovácsolt, ráadásul azt, hogy a BL-ben szerepelhetünk nem teherként, hanem motivációként fogjuk fel. Óriási bravúr lenne, ha első nekifutásra bejutnánk a legjobb nyolc közé.

– Ellenfelünk csapatát olyan kiváló, válogatott játékosok alkotják, akik sok nagy csatát megéltek, szerepeltek már Világkupa- és Bajnokok Ligája-döntőben is – mondta Kovács Gábor. – Óriási eredmény lenne, ha el tudnánk kapni őket, s bár a kinti 6–2 feléjük billenti a mérleg nyelvét, bármi megtörténhet. Hiszen hazai pályán, saját közönségünk előtt játszunk, a golyó pedig gömbölyű...