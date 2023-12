Győrben edzőtáborozott Kun Attila szövetségi edző vezetésével a serdülő leány kézilabda-válogatott, amely aztán Lengyelország felé vette az irányt, hogy Zakopane közelében Olimpiai Reménységek Versenyén vegyen részt. Három nap is pályára léptek a fiatalok, előbb a cseheket tizenegy, a szlovákokat tizennégy, a házigazdákat pedig hét góllal győzték le, így százszázalékos mérleggel gyűjtötték be az aranyérmet.

A csapat utoljára találkozott ebben az évben, s jó eredménnyel búcsúztak 2023-tól.

– A versenyévad felénél járunk, a lányokon emiatt érződött a fáradtság a hét első napjaiban, amikor Győrben készültünk – kezdte az értékelést a válogatott szövetségi edzője, Kun Attila. – Ilyenkor nem könnyű ehhez hasonló sorozatterhelést végigcsinálni, főleg egy hosszú út után. Az első meccsünk elejére ez még rányomta a bélyegét, emellett kis idegességet, izgalmat éreztem rajtuk, de a csehek elleni második félidőben már belendültek a fiatalok. A legjobb teljesítményt a szlovákok ellen mutattuk be, nagyon kevés gólt kaptunk, a taktikát ellenük tudtuk a legjobban megvalósítani; ez nem véletlen, hiszen ellenük néhány héttel ezelőtt kétszer is pályára léptünk. Fizikálisan jól fel vannak készítve a lányok, ebben az ellenfelek fölé nőttünk, ám voltak technikai hibák is, amik a fáradtságnak tudhatók be. A gyorsaságunkra sem lehetett panasz, és számos egyéni jó teljesítményt is láthattunk, amellett, hogy már közösségként, csapatként is tekinthetünk a játékosokra, a kispad is együtt élt a játékkal. Külön öröm, hogy az all star-csapatba is bekerült két kézilabdázónk, a jobbátlövő Takács Maja és a jobbszélső Keller Petra, míg Mózes Fannit két meccsünkön is a mezőny legjobbjának választották meg.

A fiatalok bő két hónap múlva találkoznak újra a nemzeti csapatban.

– Február végén találkozunk újra, az osztrákok ellen játszunk páros mérkőzést. Tavasszal még egy tornánk lesz, áprilisban, a júniusi hosszabb felkészülés után pedig július elején kezdjük a nyílt Európa-bajnokságot – mondta Kun Attila.

A nemzeti együttesben Katona Lujza és Tolnai Fanni képviselte a Nemzeti Kézilabda Akadémiát.