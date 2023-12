– Féltávnál vannak az Extraliga alapszakaszában, s a tabellán jelenleg a negyedik helyet foglalják el. Hogy értékeli a mögöttük hagyott időszakot?

– Összességében ha most ránézek a tabellára, azt gondolom, hogy reális helyen állunk. Természetesen van bennem némi hiányérzet a szezonkezdet kapcsán, de azon leszünk, hogy a második fordulóban az előttünk álló csapatoknak is több borsot törjünk az orra alá.

– A Magyar Kupában is a négy közé jutás a tét, két UTE elleni meccs előtt állnak, az elsőt vasárnap idegenben játsszák. Hogy áll a csapat ehhez a sorozathoz?

– A Magyar Kupa a hazai játékosoknak és a külföldieknek is egyaránt különleges helyet foglal el a szívében. Nagy nehézsége ennek a kiírásnak, hogy két meccses ciklusok döntenek a sorsunkról, azonban pont emiatt lehet számítani meglepetésekre is. Szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni ezen a két találkozón is és kvalifikálni magunkat a négyes döntőre, csak úgy, mint az előző szezon során.

– Rendkívül feszes lesz a tempó az ünnepek során, ugyanis játszanak karácsonykor, pontosabban december 22-én Békéscsabán, és szilveszterkor is hazai pályán a Székesfehérvár ellen. Mit gondol erről az időszakról?

– Természetesen ezt sosem könnyű megélni, hogy a családtól távol legyen az ember, főleg a szeretet ünnepén. Erre készülünk a szezon eleje óta, így nem ért minket váratlanul a hír. Szerencsére a külföldi csapattársaimat is meglátogatják a szeretteik és mi magyarok is el tudunk tölteni egy rövid időt a családunk körében, így megnyugtatok mindenkit, egyikünk sem lesz magányos a karácsonyfa alatt.