kick-box 1 órája

Fésű Lajos és Busa Andrea lettek az év kick-boxosai

Fantasztikus esztendőt zárt 2023-ban az amúgy is évről évre sikereket halmozó magyar kick-box. A sportág első alkalommal mutatkozhatott be az Európa Játékokon a nyáron, de ott volt októberben a Küzdősportok Világjátékán is – és mindkét multisport eseményen született magyar aranyérem. Emellett lebonyolítottak felnőtt vb-t és és korosztályos Eb-t, amelyek szinté ragyogó magyar szereplést hoztak.

Fotó: ROTH TAMAS GEZA

A számos nagyszerű eredményt elérő hazai versenyző közül a Magyar Kick-box Szakszövetség vezetése Fésű Lajost és Busa Andreát választotta az idei év hazai legjobbjának. Az Európai Olimpia Bizottság égisze alá tartozó Európa Játékok programján 2023-ban először szerepelt a kick-box, és a mieink igencsak éltek a debütálással, hiszen nyolc versenyzőnk is kvalifikált a rangos ötkarikás megméretésre. A június-júliusi lengyelországi versenyen a pointfightingos Bálint Martin jóvoltából magyar aranyérmest is ünnepelhettünk, míg Fésű Lajos a light-contact szakágban, Busa Andrea pedig pointfightingban lett második. Rajtuk kívül bronzérmesként zárt Veres Richárd, Száraz Gergő, Török Szonja, Kondár Anna és Czégény Cintia. Egy másik nagy multisport esemény is várt a mieinkre az idén. A szaúd-arábiai Rijádban októberben megrendezett Küzdősportok Világjátékára négy magyar kick-boxos harcolta ki az indulás jogát. Óriási sikert jelentett, hogy közülük hárman is – pointfightingban Zajácz Bence, Fésű Lajos és Busa Andrea – felállhattak a dobogó legmagasabb fokára, Kondár Anna pedig egy újabb bronzzal gazdagította éremgyűjteményét. Az év utolsó nagy világversenye a portugáliai Albufeirában lezajlott kick-box világbajnokság volt, ahol a rekordlétszámot jelentő 70 ország indulása ellenére a magyarok a felnőtteknél tíz aranyat is elhoztak. Az univerzális Fésű Lajos ezúttal a light-contact és a kick-light szabályrendszerekben diadalmaskodott, és ugyanígy tett Száraz Gergő. Mellettük világbajnok lett a férfiaknál Cselovszki Patrik, Bálint Martin és Szmolek Emánuel, míg a nőknél Kovács Laura Fanni, Nagy Rita és Mezei Nikolett. Az eredmények összesítését követően az MKBSZ a férfiaknál Fésű Lajost, míg a nőknél Busa Andreát választotta az év kick-boxosának. A csepeli Halker-Király Team két sportolója közül Fésű harmadszor, Busa pedig immár negyedszer érdemelte ki az elismerést.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!