A zimankós időjárási körülmények között lejátszott fordulóban sportszerű mérkőzéseken dőltek el a bajnoki pontok sorsa. A végeredmények sima összecsapásokat sejtetnek, de két párharcban is alaposan meg kellett izzadni a későbbi győztesnek. A Somogy Sportja a 1-4-ről, míg a Belo Bt. 0-2-ről fordította maga javára a mérkőzést. A bajnokságban téli szünet következik, a következő immáron tavaszi fordulóra várhatóan március közepén kerül majd sor.

A 12. forduló eredményei

Liberi-Cefre 6-2

Gólszerzők: Iványi Bo. 3, Iványi Be., Varga, ill. Horváth M.

Jobb helyzetkihasználásával végig vezetett a Liberi, mely a második félidőben elfáradó Cefre ellen magabiztos győzelmet aratott.

Rotonda-Két Testvér Pizzéria 8-2

Gólszerzők: Kovács 2, Varga 2, Sándor, Lakatos, Golita, Szőke, ill. Szilvai, Horváth.

Hiába vezetett a találkozó elején a Két Testvér csapata, a Rotonda magasabb sebességre kapcsolt és még a félidő előtt fordított. A hatgólos különbség nem túlzó, a Rotonda sikere ilyen arányban is megérdemelt.

SZLAMB-Kórház 9-1

Gólszerzők: Ferenczi 3, Marton 2, Kordé 2, Sólyom, Czucz, ill. Kreiser.

Gyors és pontos játékával már az első félidő elején eldöntötte a mérkőzés és vele együtt a bajnoki pontok sorsát a SZLAMB, mely a rengeteg helyzetet elhibázott és nagyobb arányban is nyerhetett volna. A Kórház csapata mindössze egy becsületgólt tudott elhelyezni ellenfele hálójában.

Völgye All Stars-LisaEsther Rendezvényház 0-7

Gólszerzők: Fila G. 4. Kulcsár 2, Fila J.

A Völgye All Stars csak 4+1-ben tudott kiállni erre az összecsapásra, a LisaEsther Rendezvényház csapata pedig roppant sportszerűnek bizonyult, mivel az 5+1 helyett ugyanezt a létszámot küldte fel a pályára. Ahogyan a SZLAMB, úgy a LisaEsther Rendezvényház is számtalan helyzetet elhibázott. A Völgye All Stars hiába küzdött becsülettel, a szépítő gól ezúttal a helyzetek ellenére sem jött össze.

Belo Bt.-Pobjednik 5-2

Gólszerzők: Farkas, Belovics, Tóth, Balogh 2, ill. Balogh Balázs, Rákosa J.

Hatalmas meglepetésre a Pobjednik kezdett jobban, mely a szünetben még vezetett a listavezető ellen. A fordulás után viszont fokozni tudta a nyomást a Belo Bt. csapata, mely előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette. A találkozót azonban csak az utolsó percekben tudta lezárni az őszi bajnok, mely hibátlan mérleggel telel az élen.

Somogy Sportja-Gépész Kadétok 8-4

Gólszerzők: Ács 4, Tanító T. 3, Simon R., ill. Schneider 4.

Villámrajtot vett a Gépész Kadétok együttese, mely háromgólos előnyre tett szert. A Somogy Sportja csapata gyakorlatilag csak a második játékrészben érkezett meg a mérkőzésbe, ekkor azonban már sorra jöttek a találatok. Az egyenlítés után a vezetés is megvolt, sőt a vége egy magabiztos, négygólos siker lett.

A 3. fordulóból pótolt mérkőzése:

Két Testvér Pizzéria-SZLAMB 4-12

Gólszerzők: Sárközi K. 3, Hortobágyi, ill. Ferenczi 6, Sólyom 2, Marton K. 3, Kordé.

A látszat ellenére nem adta könnyen magát a Két Testvér Pizzéria csapata, ám ezen a játéknapon (is) tarthatatlan volt Ferencz Márk. A kiváló támadó hatszor köszönt be és féltávnál vezeti az összetett góllöbőlistát.

Tabella

1. Belo Bt. 11 11 0 0 96:15 - 33 pont

2. Lisaesther Rendezvényház 11 10 0 1 91:24 - 30 pont

3. SZLAMB 11 9 0 2 75:26 - 27 pont

4. Liberi 11 8 1 2 37:18 - 25 pont

5. Pobjednik 11 6 1 4 32:28 - 19 pont

6. Cefre FC 11 5 2 4 40:35 - 17 pont

7. Rotonda FC 11 5 1 5 41:50 - 16 pont

8. Gépész Kadétok 12 4 1 7 37:57 - 13 pont

9. Somogy Sportja 11 4 0 7 36:52 - 12 pont

10. Két Testvér Pizzéria 11 3 0 8 28:59 - 9 pont

11. Völgye All Stars 11 2 0 9 20:42 - 6 pont

12. Kórház 11 2 0 9 20:60 - 6 pont

13. Anonim 11 0 0 11 15:102 - 0 pont

A góllövőlista élmezőnye:

1. Ferencz Márk (SZLAMB) - 26 gól

2. Fila Géza (LisaEsther Rendezvényház) - 24 gól

3. Házi Ádám (Belo Bt.) - 23 gól

4. Schneider Barnabás (Gépész Kadétok) - 22 gól