Amatőr, egyéni versennyel zárták az idei szezont a Vikingek, akiknek Füredi úti terme ezúttal is zsúfolásig telt. A táblák elé ötvenöt dartsos állt, akik nyolc csoportban küzdöttek a főtáblára jutásért. Mikulás Kupa révén többen öltöztek az alkalomhoz illően, emellett pedig a szervezők is gondoskodtak arról, hogy a Télapó mindenkit megajándékozzon, ugyanis egy-egy csokimukilás várta a nevezőket, valamint a kiosztott kupákon is díszelgett egy-egy Mikulás-figura. A verseny egy másik különlegességet is tartogatott, ugyanis teszteltek egy kaposvári dartsos által fejlesztett applikációt, ami megkönnyíti a lebonyolítást.

– Jó hangulatú volt a verseny, az új program miatt voltak kisebb elakadások, amiket a magas regisztrációs szám okozott, azonban ezeket gyorsan orvosolni tudták a fejlesztők – mondta Donmayer Zoltán, a Kaposvári Vikingek Darts Club elnökségi tagja. – Különleges versenyt zártunk, hiszen eddig még nem fordult elő olyan, hogy a legtöbb száznyolcvanat és a legmagasabb kiszállót is egy hölgy nevéhez fűződjön. Rajtuk kívül Lassu Józsefet is kiemelném, aki zsinórban az ötödik versenyét nyerte meg, közte két open-t, melyen profik is indultak.

A Mikulás Kupán a legtöbb száznyolcvannal a szigetvári Szeghy Zsanna büszkélkedhet, aki ezzel együtt kiérdemelte a legjobb női versenyzői címet is. A legmagasabb kiszálló, 119-el pedig Berta Bernadett nevéhez fűződik, aki szintén a szigetvári Zrínyi Nyilai Darts Club versenyzője. A kupát ezúttal is a hazaiak kiválósága, Lassu József nyerte, aki a döntőben Szigetvári Károlyt múlta felül. A megosztott bronzéremnek pedig Horváth Norbert és Pintér Barna örülhetett.

A szezon bár véget ért, de a munka folytatódik a Vikingeknél, akik a következő évben szeretnének csatlakozni a Magyar Darts Szövetséghez, ezáltal pedig még több versenyt rendeznének Kaposváron, s elindulhatnának a csapat- és a magyar bajnokságban is.