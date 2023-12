Novemberben az edzők Nagy Bianka és Hulló Ákos teljesítményét értékelték a legjobbnak, így ők érdemelték ki a Hónap akadémistája címet és az ezzel járó sportszervásárlási utalványt.

Nagy Bianka korosztályának egyik legtehetségesebb játékosa, ezt bizonyítja, hogy rendszeresen tagja a serdülő kézilabda-válogatottnak. A NEKA ifjúsági együttesének húzóembere, a mögöttünk hagyott négy hónapban kimagasló teljesítményt nyújtott, s az életkorát meghazudtolóan állt helyt a nagyobbaknál is. Szép jövő áll előtte és a honi kézilabdának is egy fénylő csillaga lehet, akire méltán lehetnek majd büszkék. Igazi csapatember, központi figurája az együttesnek. Viccesen „csendes gyilkosnak” is szokták nevezni, mert látszólag csendes lány, de közben ki tudja nyitni a száját, s ha egy kis bolondozásról van szó, akkor az élre tud állni. A sérülés sohasem jön jókor, de neki most hatványozottan nagyon rosszkor jött, nincs más hátra, csak előre kell tekintenie.

Az őszi szezont százszázalékos teljesítménnyel megnyerő NEKA serdülőcsapatának játékosa, Hulló Ákos a nagyszerű edzésmunkájával tűnt ki, kitűnő versenyzőtípus, jó versenyszellem jellemzi. Jó tanuló, a fonyódi gimnáziumban is mindenki elégedett a tanulmányi munkájával. Edzője, Lehőcz Zoltán szerint a szezon eleje óta rengeteget fejlődött és a csapat igazi vezéregyéniségévé vált.

A karácsonyi program Mocsai Tamás ügyvezető és Sikler Gyula kollégiumi intézményvezető beszédével kezdődött, majd a fiatalok a nagyatádi Acoustic Classroom együttes karácsonyi koncertjét hallgathatták meg.