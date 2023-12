Három hónapja már írtunk róla, hogy Herczeg Balázs "Mókus" megnyerte a Hungarian Stunt Riding negyedik, egyben utolsó fordulóját Kunmadarason. A kaposvári motoros az összesített pontok alapján a bajnokságot is meghódította, melynek a napokban volt a díjátadója a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban.

– Minden évben a magyar bajnokságnak és a Mugen Race Kupának tartanak egyben egy díjkiosztót, de ez két külön bajnokság – mondta Herczeg Balázs "Mókus". – Illetve még a Dragbike bajnokság díjátadójával együtt tartották meg ezt az ünnepséget a Magyar Motorsport Szövetség keretein belül. A győztes egy serleget és egy plakettet kapott.

– Most megy a jövő évi felkészülés, a motoroknak az átalakítása, ami egy elég hosszú folyamat, hiszen gyakorlatilag az egész motort átalakítjuk, csak a két kereket meg a blokk részét nem – emelte ki a kaposvári motoros. – Átalakítjuk a vázat, a lengővillát, a tankot, a villahidakat, a kormányt és az ülést is, tényleg mindent. Ez mellett folyamatosan edzeni is kell, úgyhogy van mit csinálni bőven, nem áll meg az élet azért, mert rosszabb idő van, mint nyáron, sőt, januárban már indul is az első verseny. Az én első megmérettetésem Olaszországban, Veronában lesz, az olasz bajnokság első fordulójában veszek majd részt, a magyar pedig csak még később, áprilisban fog kezdődni.