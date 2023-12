Az SZTE-Szedeák elleni legutóbbi hazai vereség, valamint a vezetőedző, Váradi Kornél lemondása után a legutóbbi játéknapon már a megbízott edzőpáros, Szőke Balázs és Filipovics Gordan irányította a Kometa Kaposvári KK-t az OSE Lions otthonában. A katasztrofális első játékrész után drámai hajrában bukott el a somogyi együttes, mely huszonhárom pontos hátrányból fordított, de végül 85–84-es vereséget szenvedett.

– Az első félidőt elrontottuk, egyértelműen a védekezésünkkel volt a gond. Leblokkoltunk, így a második negyedben sorra kaptuk a gyorsindításokat. A nagyszünetben azonban sikerült helyre tenni a dolgokat, így vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe, melynek végén a szerencse elpártolt mellőlünk – elevenítette fel az OSE Lions elleni összecsapást Paár Márk. – A Kecskemét egy rutinos csapat, és abszolút nem azt a gyors ritmust diktálják, mint az előző két ellenfelünk. Arra készültünk egész héten, hogy a magas embereiket le tudjuk védekezni. Van egy rutinos centerük, rá kiemelt figyelmet kell fordítanunk.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 3 győzelemmel és 8 vereséggel a tabella utolsó előtti helyéről várja a szombati összecsapást, miközben a vezetőedző, Forray Gábor pihenőt kért, így helyette jelenleg Sztojan Ivkovics irányít. Vezérletével legutóbb 71–70-re nyert a Kecskemét az újonc NKA Pécs ellen.

– Az előző mérkőzésen megmutattuk, hogy nagyon nehéz helyzetben is tudunk küzdeni és csapatként dolgozni – fogalmazott Fazekas Máté, a Kaposvár ex-kecskeméti játékosa. – Többre vagyunk képesek, mint amit jelenleg a tabella mutat, és meg is teszünk mindent az edzéseken, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani. A Kecskemét egy roppant nehéz ellenfél, egy összeszokott csapat, ahol edzőváltás történt. Nem szabad őket lebecsülni az eddigi szereplésük alapján. Mindent megfogunk tenni azért, hogy szombaton győztesen hagyjuk el a játékteret ellenük.

Férfi kosárlabda NB I/A. - 12. forduló

Kometa Kaposvári KK –Duna Szfalt-DTKH Kecskemét

Szombat 18.00 óra; Helyszín: Kaposvár Aréna

A szombati mérkőzésre a belépés ingyenes, a Somogyi Bicskások szurkolói csoport pedig mindenkit arra kér, hogy lehetőleg fehér felsőben érkezzen az összecsapásra. A klubvezetés mindemellett jótékonysági adománygyűjtést hirdet, a Kaposvár Arénában több kihelyezett urna lesz, ide várják a kisebb- és nagyobb felajánlásokat, melyből különféle eszközöket vásárolnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei központjának.